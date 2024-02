Cesena. Lavori post alluvione, modifiche alla viabilità

CESENA. Proseguono i lavori straordinari programmati dal Comune di Cesena per far fronte alle conseguenze degli eventi alluvionali di maggio. In particolare, a partire da questa mattina, in alcuni tratti stradali di competenza comunale sono stati avviati interventi di pulizia di caditoie. Si tratta delle vie Dante Alighieri, Torquato Tasso, Liguria, Giacomo Leopardi, Vittorio Alfieri, viale Italia, Ugo Foscolo, Silvio Pellico, Ludovico Ariosto, Veneto, Toscana, Lombardia, Venezia Giulia, Europa, Roma, Piave e Angeloni. Al fine di consentire una piena e sicura esecuzione delle opere previste, nei tratti stradali oggetto degli interventi la viabilità sarà modificata temporaneamente da un divieto di sosta con rimozione, valido per l’intera giornata, e da un senso unico alternato con semaforo e/o movieri. Tutte le modifiche alla circolazione saranno indicate sul posto da apposita segnaletica stradale di lavori in corso e deviazione collocata dalla ditta Adriajet Srl di Cesenatico.