Cesena, lavori per la nuova autostazione: il georadar trova un imprevisto sotto terra

Quando sono andati a esplorare il sottosuolo nell’ex scalo merci per capire se ci fosse qualcosa di cui tenere conto prima di iniziare i lavori per realizzare la nuova autostazione dei bus, l’attenzione era concentrata sull’eventuale presenza di ordigni bellici. Invece il georadar non ha rilevato residui di bombe che non si potevano escludere, visto che la stazione fu pesantemente attaccata dal cielo durante la seconda guerra mondiale. È spuntato fuori tutt’altro: un cavidotto di cui non c’era memoria, o comunque di cui non si conosceva l’esatta ubicazione. Ci passa una linea dell’energia elettrica e della fibra ottica a servizio di un impianto Vodafone. Una infrastruttura fondamentale per garantire il segnale telefonico e le connessioni a internet in un’ampia zona.

La “scoperta” è stata fatta lo scorso marzo e si è rivelata un ostacolo non da poco. Proprio sopra quel cavidotto il progetto approvato a fine 2022 prevede infatti che sorgerà la grande pensilina della nuova autostazione dei bus. Quella che prenderà il posto dell’attuale, situata in piazzale Karl Marx, dall’altra parte della strada, che è destinata a diventare una piazza.

Il tempo stringe, perché il finanziamento di 10 milioni di euro ottenuto dal Comune grazie al Pnrr, è vincolato al rispetto rigoroso di un incalzante cronoprogramma dei lavori. Purtroppo non era stato possibile svolgere prima l’indagine georadar, perché Rfi, la società delle Ferrovie dello Stato, dalla quale il Comune aveva acquistato l’area, non aveva ancora provveduto a smantellare binari e traversine dell’ex scalo merci, che è adiacente alla stazione, lungo viale Europa. E la loro presenza impediva il corretto funzionamento della strumentazione per verificare cosa c’era sotto terra.

I lavori

Si sono quindi dovute fare le corse contro il tempo. A Palazzo Albornoz hanno provveduto ad affidare in via d’urgenza l’intervento di rimozione del cavidotto. Se ne sta occupando la ditta “Escavazioni Zanotti”, con sede a Pioppa, per un costo di circa 27mila euro. Le operazioni avrebbero dovuto concludersi entro fine ottobre, ma è stata concessa una proroga di un paio di settimane, perché c’è stato un piccolo rallentamento dovuto al maltempo. Già in queste ore tutto quanto dovrebbe comunque essere portato a termine.

L’intervento ha interessato una fascia lunga 85 metri, comportando scavi piuttosto consistenti (quasi 90 metri cubi), a cui fare seguire il rinterro. Dopodiché si è dovuto posare in una zona vicina, di proprietà di Rfi, un nuovo cavidotto flessibile in politelene, di 432 metri, dove “far correre” le canalizzazioni collegate all’impianto Vodafone, attualmente gestito da Inwit. E si è dovuto fare tutto questo garantendo che i cavi esistenti continuassero a svolgere senza interruzioni la loro funzione, perché altrimenti sarebbero state compromesse la ricezione dei telefoni cellulari e il funzionamento della rete internet.