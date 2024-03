Cesena, lavori per 102 alloggi sociali al Novello sbloccati dopo 6 mesi di stop per errori progettuali e lite sui pagamenti

C’è un difetto di progettazione, ma anche un braccio di ferro tra il Fondo committente e l’impresa a cui è stato affidato l’appalto, dietro la paralisi del cantiere Novello. Ma come era stata interrotta a sorpresa, lo scorso settembre, la costruzione degli alloggi sociali previsti lì, altrettanto improvvisamente gli operai dovrebbero ricominciare a lavorare di buona lena fin da questa mattina, con l’obiettivo di completare al più presto l’intervento.

Gli alloggi sociali

Dopo oltre 6 mesi di stop, ci sarà comunque inevitabilmente qualche ritardo rispetto alle tabelle di marcia, in base alle quali avrebbero dovuto essere pronte entro giugno 102 abitazioni da destinare alle fasce deboli, in gran parte con la formula della locazione a canoni calmierati. Qualcosa a metà tra le case popolari, riservate a chi versa in condizioni veramente difficili, e le case a libero mercato, che a Cesena sono proibitive, e comunque pochissime, anche per famiglie a reddito medio-basso. Già ieri si è intravisto qualche segnale di ripartenza del cantiere e per oggi è attesa una ripresa tangibile dell’attività edilizia.

In futuro è contemplato anche un secondo blocco di alloggi dello stesso tipo, in questo caso 119, che dovrebbe via via sorgere nel periodo tra metà 2025 e metà 2028, ma è facile prevedere uno slittamento collegato ai ritardi accumulati fin qui. Quegli ulteriori edifici residenziali dovrebbero infatti essere finanziati parzialmente con i proventi dei 20 appartamenti dell’Umi 1 (il comparto in fase di realizzazione e finalmente sbloccato) che verranno messi in vendita convenzionata, ai quali se ne aggiungono 34 pensati per la locazione per una durata di 15 anni, altri 42 per 10 anni e per i quali 6 è stata scelta la formula dell’affitto-riscatto dopo 8 anni.

Superati due problemi

A provocare il “congelamento” del cantiere sarebbero stati innanzitutto errori di progettazione, che hanno richiesto correzioni su aspetti statici e sismici. Si saprà qualcosa di più preciso quando in Comune arriveranno i chiarimenti richiesti al Fondo “Fabrica Sgr”, che con la Cassa Depositi e Prestiti ha preso in mano quell’area, con la prospettiva di trasformare in realtà uno dei progetti strategici più importanti dell’amministrazione uscente guidata da Enzo Lattuca.

Ma c’è un altro motivo per cui si è prolungata dallo scorso settembre fino a oggi la sostanziale chiusura del cantiere. Quando i lavori sono stati fermati per la necessità di revisionare il progetto, è sorta una querelle tra la ditta esecutrice e il Fondo immobiliare. L’impresa ha chiesto quale pagamento avrebbe ricevuto per il periodo in cui sarebbe stata costretta a sospendere il lavoro e a quanto pare la risposta iniziale è stata “niente”. Ma adesso, dopo non poche tensioni, dovrebbe essersi trovata la quadra. In che modo resta per il momento un altro mistero. Non resta che attendere i chiarimenti che l’amministrazione si è impegnata a dare in un’apposita commissione consiliare, che però sarà convocata solo quando tutti gli attori protagonisti di questa vicenda, finora nebulosa, saranno pronti a dare tutte le informazioni necessarie. Altrimenti, come ha spiegato il sindaco, il rischio sarebbe stato quello di parlare di aria fritta, senza essere in grado di dare risposte circostanziate.

Però pare che nel frattempo sia arrivata almeno la tanto attesa svolta per quel che riguarda il punto chiave, che è l’esigenza di dare col social housing una prima risposta all’emergenza abitativa, che è sempre più palpabile a Cesena: il cantiere Novello dovrebbe essere rimesso in moto in queste ore.