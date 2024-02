Cesena, lavori in via Melona: come cambia la viabilità

A partire da questa mattina, la via Melona, nel tratto che si estende da via Cervese a via del Confine, sarà interessata da lavori di fresatura e ripavimentazione con tappeto d’usura che richiederanno alcune modifiche temporanee alla viabilità. Nel dettaglio, fino alla conclusione dell’intervento, prevista per la fine del mese, la circolazione sarà regolata da un senso unico alternato con semaforo o movieri e da un divieto di sosta con rimozione, valido per l’intera giornata.

I lavori, programmati dall’Amministrazione comunale di Cesena nell’ambito dell’ampio piano degli interventi di risanamento, saranno eseguiti dalla ditta Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini che provvederà a indicare le modifiche con apposita segnaletica stradale di lavori in corso, deviazione e pericolo.