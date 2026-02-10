Cesena, lavori in via Calisese: come cambia la viabilità

A seguito di verifiche tecniche, a partire da domani, mercoledì 11 febbraio, in via Calisese si procederà con un intervento di rifacimento della tubazione di raccolta delle acque meteoriche in attraversamento della sede stradale, attualmente danneggiata. I lavori, finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e a ripristinare correttamente la linea di raccolta delle acque provenienti dal fosso posto a monte della strada, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità.

Pertanto, come disposto da un’ordinanza comunale, a partire dalla mattinata di domani, mercoledì 11 febbraio, nel tratto compreso tra le vie delle Pecore e Madonna dell’Olivo, sarà in vigore un divieto temporaneo di transito in via Calisese 2777 valido fino a venerdì 13 febbraio. Il divieto di transito include la linea 155 del trasporto pubblico locale. Saranno esclusi dal divieto, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e con l’avanzamento del cantiere: l’accesso ai residenti e ai civici presenti nel tratto interessato, i mezzi di soccorso, i mezzi di pubblica utilità.

La chiusura sarà limitata esclusivamente alla presenza effettiva del cantiere: i tratti in cui i lavori risulteranno conclusi potranno essere riaperti al traffico, nel rispetto delle ordinanze definitive già in vigore. La ditta esecutrice B&B di Bartolini Bernardo e Samuele s.n.c. di Bagno di Romagna provvederà al posizionamento della segnaletica di preavviso, deviazione e lavori in corso.