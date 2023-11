Cesena. Lavori di ripristino e risagomatura dei fossi in via Cento, zona San Demetrio: tutte le modifiche alla viabilità

Non si fermano i lavori di ripristino nella zona collinare di Cesena gravemente lesionata dagli eventi atmosferici di maggio che hanno provocato frane e importanti allagamenti.

In modo specifico, a partire dalla mattinata di domani, mercoledì 29 novembre, fino al 7 dicembre, l’intero tratto stradale di via Cento, zona San Demetrio, sarà interessato da un intervento di ripristino, messa in sicurezza e risagomatura fossi. Al fine di garantire alla ditta Sear Costruzioni stradali di Cesena una sicura esecuzione dei lavori, la viabilità nella via Cento sarà modificata da un divieto di sosta con rimozione, valido per l’intera giornata, e un divieto di transito.

Tutte le modifiche saranno indicate in loco da apposita segnaletica stradale valida per tutti, eccetto residenti, attività esistenti e mezzi di soccorso.