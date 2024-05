Cesena, lavori alla rete fognaria in via Vivaldi

A partire da lunedì 20 maggio, fino al 14 giugno prossimo, via Vivaldi sarà interessata da alcuni lavori di ricostruzione della rete fognante, con relativi interventi di allaccio e caditoie. A questo proposito, con lo scopo di garantire una piena e sicura esecuzione dei lavori da parte della ditta Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini, la viabilità lungo l’intera estensione di questo tratto stradale sarà regolata da un divieto di transito e un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata. Tutte le modifiche temporanee saranno opportunamente indicate in loco da segnaletica di pericolo, lavori in corso e direzione.