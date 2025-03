Cesena, lavori al via a Ronta per costruire 2 km di nuove condutture dell’acqua per cento allacci

Parte in questi giorni a Ronta di Cesena, lungo la via Ravennate, il cantiere Hera per i lavori di ottimizzazione della rete acquedottistica cittadina. I lavori riguardano, nello specifico, la costruzione di un nuovo tratto di rete acqua della lunghezza di circa 2 km e un centinaio di allacci. Questo intervento, che permetterà l’allaccio alla rete idrica delle abitazioni presenti lungo il tratto di via Ravennate dal civico 4870 al civico 7087, comporta un investimento di circa un milione di euro e andrà ad aumentare la resilienza della rete dell’abitato di Ronta. Il cantiere, secondo il cronoprogramma, durerà circa 6 mesi e per minimizzare i disagi alla circolazione stradale sarà istituito un senso unico alternato con semaforo nei tratti interessati dai lavori.