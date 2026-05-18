Cesena, Lattuca: “Grande soddisfazione i Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo”

Dal 20 al 24 maggio il Pala Bcc Romagnolo di Cesena ospiterà i Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo , appuntamento di rilievo nazionale che porterà in città 250 atleti. Le gare si svolgeranno dalle 9:30 fino alla sera, con ingresso libero. In campo i migliori pongisti azzurri, protagonisti e medagliati nelle principali competizioni internazionali e olimpiche, sia in ambito maschile sia femminile. Cesena diventa così la capitale italiana del tennistavolo paralimpico, accogliendo atleti, tecnici e appassionati in una manifestazione all’insegna dello sport, dell’inclusione e della partecipazione. Tre gli eventi collaterali in programma: martedì 19 maggio, alle ore 11, l’atleta paralimpica della Nazionale italiana Carlotta Ragazzini, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, incontrerà gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Viale della Resistenza” di Cesena, guidata dal dirigente scolastico professor Donato Tinelli, per una testimonianza dedicata ai valori dello sport e dell’inclusione; mercoledì 20 maggio, alle ore 10.45, si terrà al Pala Bcc Romagnolo la cerimonia inaugurale dei Campionati Italiani Paralimpici; sempre mercoledì, alle ore 21, il cinema Aladdin ospiterà la proiezione del docu-film “Vittorio a Tavolino”, dedicato al tema dell’inclusione attraverso il tennistavolo. L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva e sociale per il territorio, confermando Cesena come punto di riferimento per lo sport paralimpico nazionale.

“Per l’Emilia Romagna - sottolinea Roberta Frisoni, assessora regionale allo Sport - è motivo di orgoglio accogliere ancora una volta i Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo e ospitare a Cesena la prima edizione dei Campionati Italiani Parkinson. Due appuntamenti di grande valore sportivo e umano, capaci di unire inclusione, partecipazione e socialità. La presenza di oltre 200 atlete e atleti provenienti da tutta Italia e dei protagonisti della Nazionale azzurra testimonia il valore e la crescente partecipazione attorno a queste competizioni, che promuovono benessere, autonomia e qualità della vita. Manifestazioni come queste rafforzano la vocazione della nostra regione ad accogliere non solo grandi eventi diffusi sui territori, ma momenti di forte valore sportivo e sociale”.

“Cesena - commenta il sindaco di Cesena Enzo Lattuca - è orgogliosa di accogliere i Campionati Italiani Paralimpici di Tennistavolo, una manifestazione di altissimo valore sportivo, umano e sociale che conferma ancora una volta la vocazione dell’Emilia-Romagna e della nostra città a essere terra di grandi eventi sportivi inclusivi. Per la nostra città lo sport rappresenta molto più di una competizione: è crescita, formazione, salute, partecipazione e comunità. In questi anni abbiamo investito con convinzione nel rinnovamento e nell’ampliamento degli impianti sportivi cittadini, nella formazione di professionisti qualificati e nella promozione dell’attività motoria tra i più giovani, perché crediamo profondamente nel valore educativo dello sport e nella sua capacità di creare relazioni e opportunità. Ospitare oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia, tra campioni paralimpici affermati e giovani promesse, è motivo di grande soddisfazione e testimonia la qualità dell’organizzazione e dell’accoglienza che Cesena sa offrire. Il Pala Bcc Romagnolo sarà per cinque giorni il cuore di una manifestazione straordinaria, aperta a tutti e capace di trasmettere valori autentici di determinazione, inclusione e rispetto. Particolarmente significativa è anche la novità dei Campionati Italiani Parkinson, che evidenziano il ruolo fondamentale dello sport come strumento di benessere, prevenzione e supporto terapeutico”.