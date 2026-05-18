Cesena, Lattuca: “Grande soddisfazione i Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo”

Dal 20 al 24 maggio il Pala Bcc Romagnolo di Cesena ospiterà i Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo, appuntamento di rilievo nazionale che porterà in città 250 atleti. Le gare si svolgeranno dalle 9:30 fino alla sera, con ingresso libero. In campo i migliori pongisti azzurri, protagonisti e medagliati nelle principali competizioni internazionali e olimpiche, sia in ambito maschile sia femminile. Cesena diventa così la capitale italiana del tennistavolo paralimpico, accogliendo atleti, tecnici e appassionati in una manifestazione all’insegna dello sport, dell’inclusione e della partecipazione. Tre gli eventi collaterali in programma: martedì 19 maggio, alle ore 11, l’atleta paralimpica della Nazionale italiana Carlotta Ragazzini, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, incontrerà gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Viale della Resistenza” di Cesena, guidata dal dirigente scolastico professor Donato Tinelli, per una testimonianza dedicata ai valori dello sport e dell’inclusione; mercoledì 20 maggio, alle ore 10.45, si terrà al Pala Bcc Romagnolo la cerimonia inaugurale dei Campionati Italiani Paralimpici; sempre mercoledì, alle ore 21, il cinema Aladdin ospiterà la proiezione del docu-film “Vittorio a Tavolino”, dedicato al tema dell’inclusione attraverso il tennistavolo. L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva e sociale per il territorio, confermando Cesena come punto di riferimento per lo sport paralimpico nazionale.