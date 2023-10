Cesena, ladri notturni svuotano negozio di articoli sportivi

Non si sono fatti fermare né dal sistema d’allarme né dal vetro antisfondamento e nel giro di cinque minuti, verso le 2 di martedì notte, hanno saccheggiato una gran quantità di materiale sportivo di vario tipo. A farne spese è stato lo “Sport Center”, punto vendita di grandi dimensioni a Pievesestina. Tutto fa pensare che ad agire sia stata una banda piuttosto organizzata. Probabilmente ad agire sono state quattro persone, rapide nel portare via la merce, visto che dopo pochi minuti, quando sul posto sono arrivati gli addetti della vigilanza, si erano già dileguate. Non si è quindi rivelato efficace neppure il ponte-radio a cui l’attività era collegata, così come non ha retto la porta: pur essendo munita di vetro antisfondamento, i ladri sono riusciti a forzarne la struttura e, incuranti anche delle telecamere e dell’allarme che ha iniziato a suonare quando sono entrati all’interno hanno portato a termine il colpo.

Il danno per lo “Sport Center” è ancora in fase di quantificazione ma è pesante. Non solo per il valore di quello che è stato trafugato, ma anche per le ferite arrecate alla struttura. Che, a quanto pare, non è l’unica attività presa di mira dalle parti di Pievesestina; e, come accade puntualmente in questi casi, una delle prime richieste di chi resta scottato è quella di potenziare la rete di telecamere per la videosorveglianza.