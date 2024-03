Cesena, la zona stazione e il forno Spinosi di Corso Cavour diventano un set: si gira il film “Paternal Leave”

Il cinema torna a Cesena, con la Romagna nuovamente scenario di un set. Sulle deserte spiagge invernali della riviera romagnola, una giovane ragazza tedesca incontra suo padre, un italiano, per la prima volta. Una difficile e complicata resa dei conti tra le scelte del passato e le ripercussioni sul presente che comincia fisicamente alla stazione di Cesena. Prenderanno il via venerdì 15 marzo le riprese di “Paternal Leave”, film diretto dalla regista Alissa Jung, e prodotto da Match Factory Productions, Wildside, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission, che per due giorni interesseranno la città di Cesena con particolare riferimento alla zona della stazione ferroviaria e a Corso Cavour, dove interesseranno il forno Spinosi. “Siamo felici – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – che il grande cinema abbia scelto ancora una volta la nostra città.

Nel caso specifico di ‘Paternal Leave’, gli uffici comunali afferenti ai settori coinvolti hanno collaborato con la produzione e con la Regione Emilia-Romagna per individuare le location dove si concentreranno le riprese stabilendo giorni, orari e modalità. Solo pochi mesi fa nella prima collina cesenate sono state girate alcune riprese del film ‘50 km all’ora’, ultimo lungometraggio di Fabio De Luigi, distribuito a gennaio in tutte le sale cinematografiche con la distribuzione di Eagle Pictures. Inoltre, dopo aver girato a Cesena importanti scene del film ‘EST – Dittatura Last Minute’, il regista Antonio Pisu tra pochissimi giorni sarà nuovamente sul territorio per visionare alcune location per le riprese del sequel ‘Tornando ad Est’. La relazione tra Cesena e il mondo del cinema diventa sempre più stretta e di questo siamo davvero orgogliosi. Non si tratta però – prosegue l’Assessore –di una collaborazione inedita: nel 2022 infatti abbiamo aderito all’accordo che prevede la concessione – da parte del Comune – alle imprese di produzione sostenute dalla Regione Emilia-Romagna del patrocinio per le attività di ripresa effettuate sul territorio, agevolando attraverso riduzioni previste dalle normative su suolo pubblico e/o altro, collaborando anche nella ricerca di luoghi e spazi sul territorio da destinare, anche solo temporaneamente, a servizi della produzione”.

La stazione come un set

Al fine di realizzare nel migliore dei modi le riprese, nei giorni di giovedì 14 e di venerdì 15 marzo, la viabilità nell’area della Stazione sarà oggetto di modifiche temporanee: i mezzi tecnici arriveranno nel pomeriggio del 14 nei piazzali “Sanguinetti” e “Moro”, sostando inoltre in alcuni stalli del parcheggio “Mattarella”. Ulteriori mezzi di lavoro approderanno nell’area interessata dalle riprese e in piazzale “Karl Marx”, nella prima mattinata di venerdì, intorno alle ore 5:30. Si prevede l’inizio della preparazione del set a partire dalle ore 7:30. L’effettiva attività di ripresa avverrà dalle ore 8:30 alle ore 11:30. In questa precisa fascia oraria, sarà comunque garantito il servizio di trasporto pubblico e il transito ai mezzi di soccorso. Nella fascia oraria interessata dalle riprese, gli autobus di linea effettueranno fermate temporanee diverse da quelle ordinarie: sarà istituita una fermata temporanea degli autobus lato stazione, nella zona adiacente al parcheggio taxi. Tuttavia, a supporto di queste operazioni sarà presente una pattuglia della Polizia Locale che si impegna a presidiare la zona, posizionando dissuasori durante la mattinata, e a monitorare l’incrocio tra le vie Cavour e Serra nel corso delle riprese. Nel pomeriggio di venerdì 15 poi le riprese interesseranno corso Cavour all’altezza del forno “Spinosi”.

“Lo svolgimento di tutte le attività di produzione previste – commenta l’assessore Verona – comporterà alcune temporanee modifiche alla circolazione nelle vie interessate fino al pomeriggio di venerdì. A questo proposito, abbiamo dato opportuna comunicazione alle scuole, comunicando i possibili disagi relativi alle riprese, chiedendo la massima attenzione soprattutto in corrispondenza dell’entrata e dell’uscita da scuola. Ci scusiamo da subito con i cittadini che frequentano la zona della stazione ma siamo certi che anche questa sarà una importante occasione per la nostra città”.