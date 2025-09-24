Cesena, la Wellness Week vuole regalare salute a 50mila corpi con 500 attività motorie

È stata lanciata ieri, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, la “Wellness Week”, che fino al 30 settembre porterà in 40 comuni della Romagna ben 500 eventi all’insegna del movimento e del benessere psicofisico. Nell’83% dei casi sono gratuiti e a organizzarli sono 123 realtà, sotto la regia della Fondazione che sta traducendo in realtà la visione di Nerio Alessandri, patron di Technogym. La sua sfida è raggiungere in questa decima edizione le 50mila presenze totali alle varie attività, facendo un balzo rispetto alle 38mila partecipazioni complessive registrate l’anno scorso, quando le iniziative proposte furono 350. La parte del leone nel calendario la farà Cesena, dove sono in programma 194 eventi.

Ieri c’è stato l’incontro inaugurale della manifestazione, che quest’anno è caratterizzata da un focus specifico sulla prevenzione cardiovascolare e il 29 settembre avrà un momento significativo nella “reunion” dei tanti gruppi di cammino attivi in vari territori.

Aule gym aperte nei quattro Campus universitari, corse solidali, allenamenti sul lungomare col fulcro nel Riminese, “Cesena in wellness” al Club ippodromo sono solo alcune gocce di un mare di appuntamenti.

Il sindaco Enzo Lattuca, durante la presentazione ha evidenziato, che il luogo scelto per farla non è “fuori tema”: «In fondo, la Biblioteca Malatestiana è una palestra. Una palestra culturale dove ogni giorno entrano mediamente mille persone, che costruiscono il loro benessere coltivando la socialità, stimolando la curiosità e tenendo allenato il cervello».

Anticipando alcuni contenuti del report della “Wellness Valley”, che verrà svelato il 7 novembre, Alessandri non ha trattenuto il proprio entusiasmo nell’evidenziare alcuni risultati centrati, che mostrano che i romagnoli sono più in salute rispetto alla media degli italiani, grazie a stili di vita sani: «Il 23% di noi fa spostamenti abituali in bicicletta contro il 10%, c’è un 15% di sedentarietà rispetto al 28% nazionale e si stanno riducendo l’obesità infantile e il diabete». Poi ha aggiunto: «Non basta la longevità, bisogna avere una sana longevità, anche perché si dovrà lavorare fino a 70 anni». Per quel che riguarda la “Wellness Week”, ha sottolineato che questa manifestazione «non riceve alcun finanziamento da nessuno ed è tutto a spese della famiglia Alessandri». Ha fatto notare che «in Romagna abbiamo tutto: quattro università con corsi di laurea in cinque settori del wellness, da Psicologia e Bioingegneria a Scienze motorie». Non è mancato uno degli aneddoti di cui Alessandri non è mai avaro: «Un investitore americano - ha raccontato - voleva comprare la Wellness Valley e ha chiesto quanto costava. Ma non si può comprare perché è un modo di pensare e di vivere tutti».

Sono intervenuti anche gli assessori regionali Roberta Frisoni e Massimo Fabi, rispettivamente con deleghe allo sport e alla salute. L’ente presieduto da Michele De Pascale ha rinnovato per una durata di tre anni un protocollo relativo alla “Wellness Valley” targata Alessandri.

Quest’anno particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione cardiovascolare, visto che i problemi di quell’apparato provocano il maggiore numero di decessi, superando quelli per tumori. Al Club Ippodromo, sabato 27 e domenica 28 settembre, ci sarà un assaggio di un progetto voluto dal Parlamento e finanziato dal Ministero. Lo hanno illustrato Lorenzo Menicanti e Fabrizia Lattanzio, della Rete Cardiologica Irccs: 30mila cittadini in buona salute dai 40 agli 80 anni senza precedenti cardiovascolari (e con esami sul colesterolo effettuati da non più di 6 mesi) potranno ricevere un calcolo personalizzato del loro rischio cardiovascolare, partendo da questionari, con valutazioni di ogni singola situazione fatte tramite un algoritmo.