Cesena, la tradizione della Pasquella si rinnova tra canti e balli

Prima ancora dell’Epifania, che come vulgata popolare “tutte le feste porta via”, in gran parte della Romagna sono i canti propiziatori della Pasquella a segnalare che le feste stanno finendo e che si avvicina il tempo di entrare a pieno titolo nel nuovo anno. Nel cesenate, infatti, la Befana arriva scortata dai pasquaroli e dalla mare alla montagna sono ancora tantissimi i gruppi che tengono viva la tradizione. Sono orgogliosamente diversi tra loro, quasi sempre altrettanto orgogliosamente legati alla frazione di provenienza.
Ci sono i gruppi super tradizionali, quelli invece più moderni. Tutti attingono al folklore romagnolo, dialettale e non solo. E se in alcuni dei gruppi più storici l’età media è abbastanza alta, sono comunque tanti quelli partecipati da giovani e in alcuni casi giovanissimi. Perché una cosa è certa: la pasquella è una tradizione trasversale alle generazioni. Vale per chi canta e ancor più per il pubblico.