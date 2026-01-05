Cesena, la tradizione della Pasquella si rinnova tra canti e balli

Cesena
  • 05 gennaio 2026
Cesena, la tradizione della Pasquella si rinnova tra canti e balli

Prima ancora dell’Epifania, che come vulgata popolare “tutte le feste porta via”, in gran parte della Romagna sono i canti propiziatori della Pasquella a segnalare che le feste stanno finendo e che si avvicina il tempo di entrare a pieno titolo nel nuovo anno. Nel cesenate, infatti, la Befana arriva scortata dai pasquaroli e dalla mare alla montagna sono ancora tantissimi i gruppi che tengono viva la tradizione. Sono orgogliosamente diversi tra loro, quasi sempre altrettanto orgogliosamente legati alla frazione di provenienza.

Ci sono i gruppi super tradizionali, quelli invece più moderni. Tutti attingono al folklore romagnolo, dialettale e non solo. E se in alcuni dei gruppi più storici l’età media è abbastanza alta, sono comunque tanti quelli partecipati da giovani e in alcuni casi giovanissimi. Perché una cosa è certa: la pasquella è una tradizione trasversale alle generazioni. Vale per chi canta e ancor più per il pubblico.

A Cesena

In centro a Cesena un primo appuntamento è stato quello di ieri pomeriggio che ha visto diversi gruppi fare tappa in corso Mazzini. Sono attesi anche questa sera al Foro Annonario dove la rassegna Amarcord si prepara al gran finale, previsto domani con la maxi tombola “Fuori tutto” (inizio eventi ore 20). Alle 18 inizia La Pasquella della Giostra, nella sede dell’associazione della Giostra di Cesena in piazza Aguselli, si comincia dalla merenda in attesa delle 21 quando arriveranno i pasquaroli di Calisese.

Nelle piazze e a teatro

Da ormai diversi anni a Cesena non esiste più un appuntamento che raduna tutti i gruppi ma ciascun gruppo organizza il proprio tour per la città, sconfinando anche nei comuni limitrofi. Gli appuntamenti dove sarà possibile incontrare più gruppi che si esibiscono sono quello in piazza a Cervia (domani alle 15.30), in piazza a Cesenatico (domani alle 17.30) e al teatro Petrella (domani alle 21).

I tour

Tra chi ha annunciato le diverse tappe in programma ci sono I pasquaroli di Ponte Pietra, che ad esempio oggi saranno alle 19 a San Carlo, alle 21 sono attesi alla chiesa di Ponte Pietra, alle 20.30 al Bombonera. Domani saranno alle 13.30 alla Pantofla a Cervia, alle 15.30 piazza a Cervia, alle 17 alla Cils, alle 18 alla Bleza,alle 19 al corcolo della Chiesa di Ruffio e alle 21 al Teatro Petrella.

I Pasquarul Dla Piopa, invece, oggi cominceranno alle 11.30 al ristorante Il Caminetto a San Mauro Mare, alle 17 saranno alla Casa del Popolo di Sant’Egidio e proseguiranno poi con una serie di case private. Domani alle 12 saranno al ristorante i Casetti a Santa Maria Riopetra, poi alle 16 in piazza a Cervia, alle 17.30 in piazza a Cesenatico alle 20 al Bar Aurora di San Giorgio e alle 21.30 al ristorante Il Minatore di Borello.

Tra i gruppi più storici ci sono anche quelli di Ponte Abbadesse il gruppo dei Pasquaroli di Sorrivoli. per questi ultimi una tappa immancabile è quella alla chiesa di Carpineta, che si farà domani alle 16, con salsiccia e brulè per tutti.

Anche il gruppo degli Sgumbje ad Lunzen, non si limita a Longiano: oggi saranno alle 20.30 alla Parrocchia di Tipano. domani alle 13 all’Agriturismo Perugini, poi in piazza a Cervia (alle 15.30), poi in piazza a Cesenatico (alle 15.30). Alle 16.30 saranno al Quartiere Cesare a Savignano in piazza Falcone, alle 18 al circolo Arci di Balignano e poi alle 21 al Petrella.

A Cesenatico Pasquella e solidarietà si incontrano con gli Strambalé ad Ziznatic, che sfruttano il loro tour per raccogliere fondi a sostegno dell’associazione Sostenitori Vigili del Fuoco Cesenatico. Oggi partono alle 16.30 da via Saffi a Cesenatico con un omaggio istituzionale al Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco in via Saffi a Cesenatico, alle 17.30 saranno in piazza, alle 19.15 a Pisignano, alle 20.30 a Villalta per la Tombola e alle 22.05 faranno tappa all’Osteria da Beppe prima di approdare al Maraffa Pub per l’evento di chiusura (già sold out).

