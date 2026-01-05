Cesena, la tradizione della Pasquella si rinnova tra canti e balli

Prima ancora dell’Epifania, che come vulgata popolare “tutte le feste porta via”, in gran parte della Romagna sono i canti propiziatori della Pasquella a segnalare che le feste stanno finendo e che si avvicina il tempo di entrare a pieno titolo nel nuovo anno. Nel cesenate, infatti, la Befana arriva scortata dai pasquaroli e dalla mare alla montagna sono ancora tantissimi i gruppi che tengono viva la tradizione. Sono orgogliosamente diversi tra loro, quasi sempre altrettanto orgogliosamente legati alla frazione di provenienza. Ci sono i gruppi super tradizionali, quelli invece più moderni. Tutti attingono al folklore romagnolo, dialettale e non solo. E se in alcuni dei gruppi più storici l’età media è abbastanza alta, sono comunque tanti quelli partecipati da giovani e in alcuni casi giovanissimi. Perché una cosa è certa: la pasquella è una tradizione trasversale alle generazioni. Vale per chi canta e ancor più per il pubblico.

A Cesena

In centro a Cesena un primo appuntamento è stato quello di ieri pomeriggio che ha visto diversi gruppi fare tappa in corso Mazzini. Sono attesi anche questa sera al Foro Annonario dove la rassegna Amarcord si prepara al gran finale, previsto domani con la maxi tombola “Fuori tutto” (inizio eventi ore 20). Alle 18 inizia La Pasquella della Giostra, nella sede dell’associazione della Giostra di Cesena in piazza Aguselli, si comincia dalla merenda in attesa delle 21 quando arriveranno i pasquaroli di Calisese.

Nelle piazze e a teatro

Da ormai diversi anni a Cesena non esiste più un appuntamento che raduna tutti i gruppi ma ciascun gruppo organizza il proprio tour per la città, sconfinando anche nei comuni limitrofi. Gli appuntamenti dove sarà possibile incontrare più gruppi che si esibiscono sono quello in piazza a Cervia (domani alle 15.30), in piazza a Cesenatico (domani alle 17.30) e al teatro Petrella (domani alle 21).

I tour