Cesena, “La Resistenza non armata degli internati militari italiani”: dal 13 gennaio la mostra dell’Anpi

Da sabato 13 gennaio a sabato 3 febbraio 2024, presso la nuova sede di Via Roverella 26 in Centro Storico (Valdoca), Anpi Cesena presenta la mostra “La Resistenza non armata degli internati militari italiani - Corrispondenza da e per i lager 1943-1945”, a cura di Gastone Benini.

L’inaugurazione di sabato 13 gennaio, ore 16:30, vedrà, oltre a quello del curatore, gli interventi di Maurizio Balestra, Roberta Ravaioli e Daniele Vaienti, autori del volume “Il Gran Rifiuto”, raccolta di saggi e testimonianze sulle vicende dei militari italiani che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò e per questa decisione furono internati.

L’esposizione presenta in particolare una serie di cartoline e biglietti postali inviati da internati ai familiari e viceversa, corredati da informazioni sui relativi campi di internamento, collocati nelle diverse regioni militari occupate dai nazisti (oltre alla Germania, l’Italia, la Polonia, la Iugoslavia, la Grecia e la Francia).

La mostra sarà visitabile durante i seguenti orari di apertura: martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00, mercoledì e sabato dalle 9:30 alle 12:30. L’ingresso è gratuito.