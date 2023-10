Cesena, la Protezione Civile sabato e domenica torna in centro

Quando si parla di emergenza? Cosa si intende con ‘buone pratiche’ di Protezione civile? Perché è importante parlare di prevenzione? Cosa fare in caso di alluvione o terremoto? Sabato 14 e domenica 15 ottobre, in occasione delle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, in piazza Giovanni Paolo II, davanti al Duomo, tornerà la “maratona” del Gruppo comunale di Protezione civile di Cesena nell’ambito della due giorni (sabato 15 e domenica 16 ottobre) della campagna nazionale “Io non rischio”. Oltre al punto informativo, le volontarie e i volontari illustreranno ai cittadini quali attrezzature e mezzi utilizzano nelle emergenze e allestiranno una sezione, dedicata ai più piccoli, incentrata sugli eventi naturali, come terremoti e alluvioni.

Oltre al punto informativo, anche quest’anno i volontari invitano i cesenati ad un appuntamento speciale: in presenza in Piazza o oppure sulla piazza digitale sul canale facebook IO NON RISCHIO CESENA #iononrischio2023.

La due giorni, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

L’appuntamento è dunque per sabato e domenica, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e, nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.