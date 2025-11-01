Cesena, la protesta: “Banchi, sedie, armadietti esposti all’incuria al Cpia di Corso Sozzi”

«Che ci fa quel materiale esposto all’incuria al Cpia di corso Sozzi?». Se lo chiedono alcuni cesenati che hanno notato, fotografato e segnalato al Corriere banchi scolastici e sedie e materiale posti all’esterno del Centro provinciale istruzione adulti “Silver Sirotti”. «Questo materiale è fuori e non a disposizione di Hera per un “ritiro da conferimento”... È “solo” fuori esposto alle intemperie. Tutte cose che probabilmente si rovineranno in maniera irrimediabile. Che materiale è? Poteva essere utile a qualche causa diversa che finire in stato di abbandono?». Si tratta di banchi, sedie, armadietti e scaffalature all’apparenza in uno stato di ancora utilizzabilità. E La speranza di chi ha scattato le foto è quella che possano avere una sorte migliore rispetto all’attuale. «Se si tratta di materiale che non serve più ci sono tante associazioni ed enti che potrebbero averne necessità. Se si tratta di un “alloggiamento temporaneo” non è stato studiato in modo da poter conservare gli oggetti. Comunque la si veda si tratta di una situazione poco gradevole».