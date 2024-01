Cesena, la Polizia locale mette in archivio oltre 40mila violazioni accertate, per una somma totale di 3,5 milioni di euro, e premia 7 dei suoi

Anche quest’anno in occasione della festa di San Sebastiano, santo patrono del corpo di Polizia Locale, il Comando di Cesena, con sede in via Natale Dell’Amore, fa il punto sul lavoro svolto nel corso del 2023. Questa mattina, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca, dell’assessore alla Sicurezza Luca Ferrini e del comandante Andrea Piselli, un’ampia rappresentanza dell’organico della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano si è riunito nella sala del Consiglio del Palazzo comunale, dove sono stati consegnati gli elogi agli agenti e ufficiali che da gennaio a dicembre dello scorso anno si sono distinti per particolari meriti tutti connessi all’emergenza di maggio: Giampaolo Grilli, Lorenzo Lunedei, Marco Morelli, Giulia Ricci, Fabio Rinaldi. Inoltre, nel corso della stessa cerimonia, il sindaco ha consegnato un encomio alla vicecomandante Laura Gennaretti per la gestione delle visite istituzionali e la gestione dell’alluvione. Infine la medaglia d’oro, per il superamento dei 40 anni di servizio, è stata data ad Antonio Di Virgilio, sovrintendente andato di recente in pensione. Nell’occasione, è stato anche annunciato che verrà istituita una specifica festa della Polizia locale di Cesena, il 1° marzo, giornata in cui nel 1923 nacque il primo Corpo cittadino dei vigili urbani.

Il 2023 è stato segnato in modo particolare dagli eventi di maggio che hanno travolto l’intero territorio cesenate, oltre che romagnolo, mutando in modo radicale la programmazione di lavoro della Polizia Locale. In questo senso, a partire dal 16 maggio il contributo della Polizia locale è stato importante per le operazioni di soccorso e aiuto alle famiglie colpite, con le attività di soccorso svolte anche d’intesa con la Protezione civile e le altre forze dell’ordine. Nel dettaglio, si contano: 92 veicoli spostati, 28 attività di assistenza per demolizione veicoli, 58 attività di evacuazione a seguito dell’ordinanza sindacale e 179 verifiche legate alle misure di Autonoma sistemazione e Immediato sostegno, coordinate insieme agli operatori dello Sportello Emergenza Alluvione istituito dal Comune.

In merito alle attività di sicurezza stradale, 875 sono gli stati accertamenti svolti con l’etilometro per guida in stato di ebbrezza, 26 i reati stradali denunciati, 87 i servizi controllo strumentale per la velocità, 338 le rimozioni di veicoli, 163 gli accertamento o trattamenti sanitari eseguiti su persone con disturbi psichici che mettevano a repentaglio l’incolumità loro e altrui. Ben 740 i sinistri stradali rilevati, di cui 3 mortali, 372 con feriti e 365 con danni. In relazione all’attività svolta dagli agenti della Polizia economica si registrano 292 sanzioni elevate, di queste 211 riguardano lo scorretto conferimento di rifiuti, con particolare riferimento all’abbandono di ingombranti; 26 invece sono i procedimenti penali (di questi 14 fanno riferimento all’edilizia).

Costante la presenza di pattuglie nelle aree della città considerate più sensibili (è questo il caso della zona della stazione ferroviaria, dei Giardini 11 Settembre all’ex Zuccherificio) dove la polizia locale ha effettuato interventi mirati. Si pensi, a titolo di esempio, alle segnalazioni legate alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e al reato di cessione di droga. La presenza di una o più pattuglie in queste aree urbane, particolarmente frequentate da studenti e giovanissimi, è fondamentale non solo per sequestrare le sostanze stupefacenti, ma soprattutto per garantire un servizio fisso al mondo della scuola, con particolare riferimento ai momenti della giornata, al mattino e nel primo pomeriggio, in cui la popolazione scolastica è presente. In tutti i casi comunque si tratta di zone costantemente presidiate. Sempre restando sul fronte del penale ma in questo caso per l’ordine, la sicurezza pubblica e contrasto della microcriminalità si registrano 20 segnalazioni per droga, 1 per Codice Rosso, 2 per truffa contributi, 2 arresti, 33 indagini per evasioni scolastiche sfociate in 2 ammonimenti, 23 attività di sgombero di aree pubbliche e private, 12 ispezioni su case popolari, 5.747 controlli di residenza e legati all’Anagrafe. Sul fronte dei transiti irregolari (controlli con le telecameere del sistema “Icarus”), della sosta, e delle violazioni stradali e superamento del limite di velocità, sono 40,374 le procedure amministrative notificate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Sono stati infine portati avanti diversi progetti di prevenzione e sensibilizzazione in collaborazione con i quartieri, è questo il caso del controllo di vicinato, e d’intesa con le dirigenze scolastiche della città. Tra gli altri progetti che hanno caratterizzato l’anno da poco concluso si annoverano: assunzione della gestione dell’ufficio oggetti rinvenuti, gestione centralizzata delle bici rubate o rinvenute, recupero dei veicoli abbandonati, e l’avvio della nuova camera di sicurezza detentiva realizzata in un locale collocato al piano rialzato dell’edificio di via Dell’Amore.