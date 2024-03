Cesena. La passeggiata ecologica raccoglie 251 chili di rifiuti

CESENA. 251 chilogrammi di rifiuti raccolti da parte di oltre 200 partecipanti. Sono questi i numeri che hanno decretato il successo del debutto di Cesena Plogging, la passeggiata ecologica organizzata nel pomeriggio di sabato scorso da parte dell’Atletica Endas con il supporto di Wellness Foundation, Avis Cesena, Saviors Rugby, Women in run, Polisportiva San Vittore, Gruppo Podistico Endas e tante altre importanti realtà sociali e imprenditoriali cesenati. Alle 14.30, mentre il mercato ambulante smontava le ultime strutture, i volontari dello staff organizzativo hanno iniziato a distribuire guanti e sacchi per la raccolta del pattume sotto il loggiato del comune e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha dato il via alla manifestazione. Dalla piazza principale della città i partecipanti si sono sparpagliati per strade e aree verdi cittadine fino a raggiungere, poco più di due ore dopo, il campo di atletica in cui si è tenuto un piccolo ristoro e la pesatura del materiale raccolto che è poi stato inviato allo smaltimento da parte di Formula Servizi.

