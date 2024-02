Cesena, la nutrizione clinica protagonista di un congresso al Technogym Village

Due giorni di congresso al Technogym Village, con il mondo della corretta alimentazione protagonista nelle giornate di oggi e domani. Il congresso “Clinical Nutrition Pills 2024”, è strutturato in due giornate con sessioni sia teoriche che pratiche e rappresenta un corso altamente professionalizzante sul ruolo della nutrizione clinica nei vari setting terapeutici con focus su aspetti peculiari in ambito Oncologico, Eras, Composizione corporea, Neuroriabilitazione, Attività fisica. Ricerca dell’innovazione e spunti su nuovi progetti da perseguire sono anch’essi temi importanti.

Il congresso sarà organizzato secondo 5 sessioni ognuna coordinata da tutor che potrà, durante la parte pratica, coordinare il proprio gruppo. All’interno delle sessioni ampio spazio verrà dato alla discussione interattiva di casi clinici complicati. La sessione pratica (Workshop Live) rappresenta un elemento fortemente innovatore del programma e sarà organizzata in 2 gruppi per permettere a tutti i partecipanti di usufruire dell’intero programma scientifico.

E’ prevista la lettura magistrale sul focus del congresso da parte di un relatore di fama internazionale come la dottoressa Carla Prado, dell’Università canadese di Alberta. La responsabile scientifica dell’evento, dottoressa Ester Giaquinto, Medico Chirurgo, Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietologia, ha espresso grande soddisfazione per l’interesse mostrato al programma scientifico per l’alto numero di iscritti provenienti da tutta Italia e ringrazia i 40 relatori per l’apporto scientifico al programma.