Prosegue il tour a Cesena degli “Higher Keys” della Brown University del Rhode Island: oggi i ragazzi si sono esibiti per i ragazzi della scuola Viale della Resistenza, cantando anche per le vie del centro. Domani alle 21 saranno all’Opificio Artaj in zona Ippodromo insieme a Bandada, il coro interculturale di Cesena.