Cesena, “la mia vacca sbranata dai lupi a Montetiffi”

Una vacca sbranata dai lupi martedì scorso a Montetiffi. Lo segnala Coldiretti in una nota. “La situazione nelle campagne della nostra provincia, legate ai danni della fauna selvatica è sempre più preoccupante. E’ un episodio, avvenuto proprio in questi giorni ai piedi dell’Oasi di Montetiffi, che desta particolare sorpresa e smarrimento anche per i tecnici del settore, e vede protagonista la società agricola Martelli s.s. che nella zona coltiva circa 200 ettari. Non certo il primo degli episodi di danni che Valter racconta, negli ultimi anni, ma sicuramente una nuova minaccia per i sui 54 animali a stabulazione libera, che sono stati attaccati dai lupi nella giornata del 14 maggio”.

“Quando sono arrivato la vacca era viva ma soffriva terribilmente – racconta Martelli – era stesa sulla schiena, respirava a fatica ed aveva un’intera coscia e spalla divorata da morsi chiaramente di un animale selvatico. Ho dovuto chiamare subito il veterinario che si è affrettato a sopprimere l’animale perché non soffrisse più. Durante il pomeriggio e poi nuovamente alla sera abbiamo però avvistato prima uno poi addirittura due lupi, che si aggiravano attorno al luogo del ritrovamento, probabilmente attratti dall’odore. Abbiamo trovato nei giorni scorsi anche un vitello completamente divorato, lì sicuramente erano un branco”.

“E’ un grosso problema questo che si sta proponendo oggi in territori che, grazie all’efficace intervento di abbattimento dell’ATC, hanno visto una diminuzione importante dei danni da cinghiale – commenta il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena Alessandro Corsini - il proliferare di specie animali così pericolose anche per capi di grande pezzatura preoccupa le nostre aziende e pone delle domande sulla convenienza di lasciare al libero pascolo vacche e vitelli in zone in cui possono essere soggetti in ogni momento all’attacco feroce di un branco di lupi”.

“La fauna selvatica incontrollata - conclude Massimiliano Bernabini Presidente di Coldiretti Forlì-Cesena - ha causato nell’ultimo anno danni all’agricoltura italiana per circa duecento milioni di euro, con campi coltivati rasi letteralmente al suolo. I danni causati dagli animali selvatici non vengono rimborsati che in minima parte e spesso dopo molti anni, con una situazione che ha portato molti a rinunciare a denunciare gli attacchi subiti. Tra l’altro, i pochi indennizzi che arrivano non coprono mai il reale valore del prodotto distrutto o dell’animale ucciso. Per fare un esempio, un produttore di vino pregiato che ha avuto la vigna devastata da cinghiali si vedrà risarcire solo il semplice valore dell’uva. “Da qui la richiesta specifica di Coldiretti di mettere un freno immediato alla proliferazione dei selvatici, dando la possibilità agli agricoltori di difendere le proprie terre. Mancano, infatti, i piani regionali straordinari di contenimento e strumenti normativi efficaci per difendere il territorio da una vera e propria invasione”.