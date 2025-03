Cesena, “La Meridiana” in festa per i 103 anni di Azelma Casadio

Alla Casa Residenza Anziani “La Meridiana” di Cesena domenica 9 marzo ha festeggiato il compleanno, in compagnia dei suoi familiari, la signora Azelma Casadio che ha compiuto 103 anni. La signora Azelma è nata a Forlì il 9 marzo del 1922, ha una figlia, Fiorenza, due nipoti Manuela e Loris ed una pronipote (Martina).

È ospite alla Cra La Meridiana da 5 anni e le piace seguire e partecipare attivamente alle attività ricreative che la Cooperativa propone settimanalmente. In particolare ama stare in compagnia, partecipare alle feste organizzate dalla struttura, ascoltare la musica, guardare programmi culturali e che riguardano viaggi, e partecipare alla messa celebrata all’interno della struttura.

Tra le sue passioni anche la lettura e molto spesso la si vede sognante mentre sfoglia le pagine di un libro. Molto attenta al suo aspetto, non disdegna un buffetto di cipria e una goccia di buon profumo.

La festa dei compleanni nelle Case Residenze Anziani della Cooperativa sono momenti molto sentiti e partecipati perché ritenuti importanti per coinvolgere non solo gli ospiti ma anche le loro famiglie. “L’evento della festa dei compleanni - spiega Valentina Sciumbata, Responsabile di Gestione della Cooperativa Sociale Il Cigno - è un momento molto atteso di festa e convivialità da parte degli ospiti ma anche delle loro famiglie perché dà valore alle persone e crea vicinanza e affetto. Cerchiamo di organizzare questi eventi pensando a tutti gli aspetti, dalla torta ai palloncini, dal coinvolgimento delle famiglie al momento di festa per tutti gli ospiti, perché le riteniamo iniziative importanti che contestano la solitudine e stimolano gli anziani verso preziose esperienze di socializzazione”.