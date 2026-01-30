Cesena, la Malatestiana rafforza il prestito interbibliotecario

L’unione fa la forza. La Biblioteca Malatestiana rafforza il prestito interbibliotecario per rispondere in modo sempre più esaustivo e tempestivo alle richieste degli utenti. Si pensi che grazie a questo servizio territoriale ai soli utenti cesenati sono stati assicurati 3mila documenti in più.

È questa una decisione presa dopo che all’interno della Rete, coordinata dalla Provincia di Ravenna, è emersa con sempre maggiore evidenza la necessità di adottare un approccio condiviso nella gestione delle collezioni correnti, in particolare per quanto riguarda l’acquisizione, la conservazione e la circolazione dei documenti. L’obiettivo è duplice: da un lato assicurare ai cittadini un servizio di alto valore aggiunto, ampliando la disponibilità documentaria; dall’altro ottimizzare le risorse, attraverso un modello coordinato di acquisti e una gestione più razionale degli spazi e dei costi.

“Dopo aver sperimentato, nel corso di questi anni, una valida cooperazione con le altre principali biblioteche romagnole – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – confermiamo il nostro interesse e il nostro impegno nei riguardi di un servizio in grado di rispondere in modo innovativo ed efficiente ai bisogni culturali e informativi della comunità, valorizzando la collaborazione tra istituzioni come strumento fondamentale di crescita e accesso alla conoscenza. Sono molteplici i fattori strutturali che ci spingono a proseguire in questa direzione: in primo luogo, il costante aumento delle pubblicazioni nel mercato editoriale italiano e, di conseguenza, la difficoltà di assicurare una copertura locale completa delle novità librarie. Ma anche l’ampliamento e la diversificazione dei pubblici delle biblioteche e delle loro richieste, non sempre esaudibili presso ciascun Comune. A questo – prosegue l’assessore – si aggiunge l’evoluzione del ruolo delle biblioteche, sempre più orientate al principio dell’accesso ai contenuti piuttosto che al semplice possesso del documento. Il servizio è stato particolarmente apprezzato dagli utenti, poiché rappresenta una grande comodità e consente un importante ampliamento dell’offerta documentaria, con un sensibile incremento degli indici di impatto del prestito interbibliotecario. Le biblioteche aderenti alla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino hanno potuto valutarne la convenienza in termini di sostenibilità economica, efficienza ed efficacia, condividendo un giudizio positivo”.