Cesena, la lite a due si allarga e si trasforma in rissa: bottigliate tra bande e sangue fuori dal bar accanto allo stadio

Una lite tra due persone, con ogni probabilità originarie del Nord Africa e dell’Est Europa, è degenerata sabato sera in una cruenta rissa tra bande, a due passi dalla Curva Mare dello stadio “Orogel Manuzzi”. Forse per i fumi dell’alcol, o magari perché c’erano già ruggini, e non si può neppure escludere un “regolamento di conti” per qualche motivo o una preesistente ostilità tra gruppi etnici rivali, sono finite per volare bottigliate. È successo tutto all’esterno del bar del Circolo Arci Nova in via Maratona, la stradina che divide quel locale dal chiosco di piadina ben noto a tanti tifosi bianconeri. E a giudicare da alcune chiazze di sangue rimaste sull’asfalto, devono esserci stati anche feriti.

Per il momento, resta però tutto molto nebuloso, perché quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, dopo avere ricevuto una segnalazione, i protagonisti dello scontro violento si erano già dileguati.

Da quanto si è potuto capire dalle prime ricostruzione a innescare la miccia sarebbe stato un alterco tra due clienti stranieri. Ma poi, come capita spesso in questi casi, amici e conoscenti di ciascuno ne ha preso le parti e in un attimo si è scatenata una rissa degna di un saloon del Far West, che si è svolta all’esterno del bar in modo furioso. Potrebbero essere in tutto una decina le persone che si sono fatte coinvolgere, finché se la sono data a gambe, a quanto sembra in qualche caso piuttosto malconci, prima che i tutori dell’ordine accorsi sul posto potessero individuarli e prendere i provvedimenti del caso.