Cesena, la Lega fa il punto di 5 anni di opposizione: «Lattuca ha rappresentato solo la sinistra estrema»

«Dopo cinque anni di opposizione ci candidiamo a governare la città», questo il messaggio con cui ieri l’attuale gruppo consiliare della Lega a Cesena ha convocato la conferenza stampa per fare un bilancio del mandato appena concluso e rivendicare il ruolo di opposizione. Sono gli unici della coalizione di centrodestra che sostiene Marco Casali presenti in Consiglio.

La lista, spiega il segretario della Lega Romagna e deputato Jacopo Morrone, sarà presentata solo dopo che sarà ufficialmente depositata (quindi dopo l’11 maggio). Ma intanto elogia una «squadra affiatata» che accanto ai consiglieri eletti ha visto un gruppo di attivisti che li hanno affiancati nelle commissioni. Questa la base da cui partire per le elezioni dell’8 e 9 giugno. Una squadra che va componendosi con la consapevolezza che questa volta con molta probabilità sarà FdI ad attirare la maggior parte dei consensi a destra: «Tanti elettori votano il centrodestra senza grande distinzione tra i partiti». Nel 2019 a beneficiare di questo meccanismo fu la Lega, «Quando eravamo noi il partito con più voti con grande dispendio di energie abbiamo portato Cesena al ballottaggio. Mi assunsi io la responsabilità di puntare su Zattini e probabilmente a Forlì vinceremo di nuovo al primo turno. Casali è il candidato individuato da Buonguerrieri e Bignami che e noi lo sosteniamo con convinzione. L’auspicio è che anche a Cesena si continuino a fare passi avanti e che dal ballottaggio si arrivi a una vittoria».

«Abbiamo garantito la presenza del centrodestra in tutte le sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari», fa notare Fabio Biguzzi, vicecapogruppo in Consiglio comunale, consigliere dell’Unione e segretario comunale della Lega. «Abbiamo presentato oltre 170 interrogazioni e interpellanze, presentato 21 tra mozioni e ordini del giorno, oltre 30 richieste di accesso agli atti. Abbiamo lavorato tanto e crediamo di averlo fatto al meglio delle nostre possibilità», aggiunge. Per Biguzzi la Giunta e la maggioranza «soffrono di annuncite», per il consigliere e segretario provinciale Enrico Sirotti Gaudenzi in questi cinque anni «non ha fatto nulla», la definisce una Giunta «molta propaganda poca sostanza». Cita l’emporio solidale: «Se si trattava di fare quattro scaffali al mercato ortofrutticolo potevano averli fatti anche nel 2019». Ribadisce la battaglia contro il Pums, il piano per la mobilità sostenibile, «che di sostenibile ha ben poco perché non considera la mobilità nel suo complesso e in quel documento è scritta nero su bianco l’intenzione di fare di Cesena una città 30, anche se ora negano». L’emergenza casa, prosegue Enrico Sirotti Gaudenzi, «è il più grande fallimento della sinistra. Il Novello è ormai scomparso dai radar della sinistra e intanto si cerca di scaricare il problema sui privati. Come è tipico della sinistra cercano di imporre la propria volontà sulla proprietà privata per cercare di abolirla». La capogruppo Antonella Celletti denuncia la chiusura del Pd anche su temi come quello della tutela degli animali. Sbagliate le politiche di gestione dei rifiuti, «sottovalutato» il problema della sicurezza. Poco o nulla secondo la Lega è stato fatto per il commercio e il turismo.

Sul punto Morrone accusa il sindaco Enzo Lattuca e la maggioranza di non dialogare con i comuni limitrofi, in particolare con Forlì verso cui avrebbe «un odio ideologico» che lo porterebbe anche ad ignorare le opportunità che potrebbero derivare dall’aeroporto di Forlì. La chiusura al dialogo, anche verso le opposizioni, è la caratteristica principale di Lattuca secondo Morrone: «Dovrebbe essere il sindaco di tutti invece in questi 5 anni ha rappresentato solo la sinistra estrema». «Ne ha dato prova anche il 25 aprile con un discorso divisivo, un comizio elettorale ai limiti della legalità. Quando mi hanno girato il video sono rimasto shoccato ma non sorpreso. Lo fa probabilmente perché gli piace avere i riflettori addosso. Lo avevamo già visto durante l’alluvione, mentre io rispondevo alle chiamate dei comuni della provincia, lui era sempre in tv e sul territorio era introvabile».