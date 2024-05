Cesena, la Giostra si racconta a Belgrado e addestra chiarine e tamburini

La Giostra di Cesena, quella delle lizze lancia in resta tra cavalieri in armatura, vola a Belgrado, per farsi conoscere ma anche per promuovere il territorio cesenate dal punto di vista turistico, attraverso l’Istituto di cultura italiana nella capitale serba. Accadrà il 6 giugno, quando Daniele Molinari, presidente dell’associazione che ha creato un evento sempre più ambizioso attorno una tradizione plurisecolare, e Alessandro Pieri terranno una conferenza su quella che nella lingua di là si chiama “Viteski dvoboj u Cezeni”. Lo faranno con tanto di traduttore e con un ricco ausilio di foto, e avrebbero anche voluto portare un carnet di delizie tipiche romagnole, a partire dalla piadina, per fare sentire ai Serbi che li ospitano i sapori di Romagna, ma non è stato possibile perché non ci sono stati i tempi sufficienti per sbrigare le necessarie pratiche doganali. Comunque la trasferta a Belgrado vuole fare da apripista a una serie di presentazioni analoghe che l’Associazione Giostra di Cesena vorrebbe fare in varie capitali. Ci sono già contatti con Londra. L’idea è di fare conoscere non solo il torneo che si disputò in città, in modo quasi ininterrotto, dal 1465 (quando Papa Polo II la concesse in privilegio perpetuo) al 1838, ma un intero territorio, con la sua storia e le sue bellezze, anche per attrarre visitatori. Il tutto attraverso canali finora non molto esplorati come sono gli Istituti di cultura italiana all’estero, che hanno un grande valore anche istituzionale, essendo legati a doppio filo al Ministero degli Esteri.

Corso musicale e sbandieratori

Intanto, a parte il viaggio in terra serba, fioccano già idee ma anche iniziative concrete in vista della Giostra che si svolgerà il prossimo 15 settembre. Oggi parte alle 18 un corso gratuito per formare chiarine e tamburini “made in Cesena”, che già nelle ultime edizioni della Giostra hanno arricchito la cornice sonora e coreografica dell’evento, con le loro casacche di colore bianconero. Lo segue la “3 Monti Band”, è a cura di Arianna Baldacci e si terrà nella sala “Mescolini” in corso Ubaldo Comandini 7. Per informazioni, 349-0591341, 340-3931142 o 340-3338602.

Martedì 4 giugno, alle 20, ci sarà invece in piazza della Libertà uno spettacolo degli sbandieratori del Borgo Durbecco, a cui è invitata tutta la cittadinanza. Sarà una sorta di prova in vista del Palio del Niballo di Faenza, come era già stato fatto l’anno scorso, con soddisfazione del gruppo e del pubblico. Si tratta di un momento prezioso anche per coltivare sempre di più la passione per le rievocazioni storiche in una città dove fino a pochi anni fa se ne sono viste poche rispetto ad altre realtà.

Intanto, si cementa lo spirito di gruppo tra i cultori della Giostra con un’iniziativa conviviale in programma sabato 1 giugno: una cena di primavera nel giardino del convento dei frati cappuccini, alle 20.30 (costo 20 euro, ridotto a 15 euro per i ragazzi tra i 13 e i 18 anni e gratis per i bambini, info 335-8252251).

Due giostre abbinate e tribune

Per quel che riguarda la Giostra del 15 settembre, potrebbe quest’anno essere accompagnata da due eventi paralleli, sempre con cavalli e cavalieri protagonisti in quel fine settimana. Il primo a cui si pensa è una sorta di “Giostra dei bambini”, con pony e possibilità di vedere da vicino i cavalieri “grandi”. La seconda potrebbe essere una vera e propria Giostra all’anello, versione di torneo cavalleresco molto più diffusa e non in armatura, a differenza di quella “all’incontro”, di cui esistono ben poche esibizioni. Lo spettacolo si preannuncia dunque ancora più ricco alle passate edizioni, e anche meglio godibile dagli spettatori perché c’è l’idea di montare tribunette che consentano una migliore visione a tutti i presenti, che sono sempre più numerosi ed entusiasti. Inoltre, si sta pensando a una stuzzicante gamma di iniziative collaterali per un’intera settimana. Tra le novità dovrebbe esserci anche un mercatino medievale alla rocca.