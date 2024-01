Cesena, “la faccio pagare a te e ai tuoi figli”: tempesta la ex di messaggi e minacce, scatta l’arresto dopo la denuncia di una donna di Bertinoro

“Te la faccio pagare a te e ai tuoi figli”: arrestato dalla Polizia di Stato un uomo di 51 anni a Cesena per stalking nei confronti della moglie di Bertinoro.

Si tratta del primo arresto in flagranza differita, introdotto con la nuova normativa in materia di violenza domestica, che consente alle forze di polizia di procedere all’arresto obbligatorio nei casi di violenza di genere. La norma, introdotta al fine di interrompere immediatamente le violenze e tutelare in maniera efficace la vittima da quella che potrebbe essere una escalation sempre più grave, si presenta come un importante strumento nella lotta contro il fenomeno della violenza domestica.

I poliziotti del Commissariato si sono trovati di fronte una donna che voleva denunciare il marito, dal quale si stava separando, per una serie di condotte persecutorie che lo stesso da più di un mese stava realizzando nei suoi confronti. L’uomo, infatti, non faceva che tempestarla di messaggi dal contenuto ingiurioso e minaccioso, come “Te la faccio pagare a te e ai tuoi figli”, inviando più di 50 messaggi al giorno e tempestandola di telefonate, arrivando a fare appostamenti sotto casa sua. La donna si presentava in un forte stato di agitazione e di ansia a causa delle continue vessazioni subite nel tempo. I poliziotti, resisi conti della gravità della situazione e della effettiva condizione di pericolo della vittima, considerando che le condotte persecutorie risalivano alle ultime

48 ore, decidevano di procedere d’accordo con la Procura di Forlì con il nuovo istituto dell’arresto in flagranza differita. L’uomo veniva subito intercettato sul posto di lavoro e ammanettato.

Nella giornata di ieri l’Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto e disponeva nei confronti dello stalker il divieto di avvicinamento alla persana offesa e l’obbligo di firma, nell’attesa che venga disposta l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’uomo non era tra l’altro nuovo a condotte vessatorie nei confronti della donna, giacché a dicembre 2023 era già stato condannato per maltrattamenti ma la pena era stata sospesa.