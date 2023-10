Cesena, la “Città sul filo” del liceo Monti è pronta a conquistare il Bonci

Sarebbero dovuti salire sul palco del Bonci lo scorso 1 giugno ma l’alluvione del 16 maggio ha stravolto un po’ tutti i piani, così “Città sul filo”, lo spettacolo del laboratorio teatrale del liceo Monti, debutterà sabato 28 ottobre alle 20.30.

Lo spettacolo è stato presentato ieri alla presenza della direttrice del Teatro Bonci Cosetta Nicoletti, e degli assessori Carlo Verona e Carmelina Labruzzo e vedrà la partecipazione di una quarantina di studenti.

«È un testo unico quello che ogni anno viene portato in scena - ha detto la dirigente Simonetta Bini - quest’anno quel filo che dà il titolo allo spettacolo è quello che dall’interruzione di maggio ci porta alla ripresa di ottobre».

Lo spettacolo nasce ancora una volta nell’ambito della collaborazione con il coordinamento regionale Teatro Carcere con cui il liceo Monti collabora da anni. «Il tema che come coordinamento ci siamo dati in questo triennio è Mito e Utopia - ricorda Sabina Spazzoli che dal 2014 cura la regia degli spettacoli -. Dopo aver lavorato sul mito, con questo spettacolo lavoriamo sull’utopia». Due i testi che ispirano la drammaturgia: Gli uccelli di Aristofane e Le città invisibili di Calvino. «È uno spettacolo politico - spiega Spazzoli -, nel senso che uno spettacolo che parla di polis e lo fa raccogliendo le suggestioni degli studenti e delle studentesse che partecipano al laboratorio».

Se c’è un aspetto che è da sempre caratteristica del progetto è la scrittura collettiva attraverso cui vengono costruiti i testi portati in scena. Un esercizio che a scuola accompagnano i professori Daniela Romanelli, Paolo Turroni e Giovanna Casalboni a cui quest’anno si è affiancata anche l’ex alunna Giulia Magnani, e che viene replicato anche nei laboratori teatrali in carcere. È infatti un doppio binario quello su cui si muove il progetto: da un lato la scuola, dall’altro il carcere di Forlì. A fare da ponte tra questi due mondi è Sabina Spazzoli e se ai detenuti non è consentito partecipare allo spettacolo del liceo, a quattro degli studenti del Monti è stata data anche la possibilità di entrare in carcere e lavorare con i detenuti alla loro versione di Città sui fili che andrà in scena il 21 e 22 novembre. «Ci sono molti libri e biblioteche nelle città utopiche immaginate dai ragazzi - racconta Romanelli - ma il tema più ricorrente è quello della libertà», tema che ha riferito Spazzoli ha fatto breccia anche tra i detenuti, «hanno empatizzato molto».