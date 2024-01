Cesena, la ciclofficina scolastica si è trasferita a palazzo Mazzini Marinelli

Un trasloco sui pedali per i ragazzi. Una bella mattinata per gli studenti della scuola media “Viale della Resistenza” che, accompagnati dal dirigente Donato Tinelli e dagli insegnanti Claudia Bedin, Lara Barucci e Alberto Fiumana, hanno attraversato la città, dall’Ippodromo al centro storico, in sella alla propria bici. Dopo essersi trasferiti, lo scorso 8 gennaio, nella sede storica di palazzo Mazzini Marinelli, dove resteranno fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico della loro scuola, gli studenti hanno voluto ultimare il trasloco trasferendo la ciclofficina scolastica. Ad accoglierli, in via Sacchi, gli assessori alla Mobilità sostenibile e viabilità Francesca Lucchi e allo Sport Christian Castorri.

“Quello della ciclofficina – commentano gli assessori – è un progetto fortemente voluto dalla Dirigenza scolastica di ‘Viale della Resistenza’ e decollato nell’ambito del percorso ‘Cambiamomarcia’ che promuove e sviluppa in città azioni a favore della mobilità sostenibile. Nel corso di questi anni, anche grazie all’impegno degli insegnanti e dei dirigenti, il progetto è cresciuto in modo significativo consentendo agli studenti di approfondire la cultura degli spostamenti leggeri e sostenibili. L’obiettivo è di creare tra i più giovani i presupposti per una cultura degli spostamenti che favorisca l’ambiente, riducendo il più possibile le emissioni di Co2. Siamo dunque felici che gli studenti si impegnino su questo fronte rendendo gli spazi di palazzo Mazzini Marinelli sempre più belli ed accoglienti”.

La prima ciclofficina scolastica è stata inaugurata nel cortile della scuola di via San Colombano nel settembre del 2020: si tratta di un vero e proprio laboratorio dotato delle attrezzature meccaniche per realizzare piccole manutenzioni sulle bici. Il progetto è nato dalla necessità di disporre di una struttura di appoggio per realizzare con gli studenti attività pratiche e palestre all’aperto legate alla cultura delle due ruote. L’opera si inserisce nelle attività di Cambiamomarcia, dedicate all’azione di mobility management scolastico rivolta a insegnanti e ragazzi delle scuole medie (11-14 anni) e destinata a diventare un punto di riferimento della mobilità scolastica del quartiere Oltresavio.