Cesena, «La cassa di espansione di Rio Marano sarà finanziata»

Le risorse spese e ancora da spendere per gli interventi di somma urgenza, quelle che saranno necessarie per potenziare la capacità di difesa del territorio alla luce di quanto successo, e il modo in cui andranno ripensati i protocolli di emergenza. Sono questi i punti principali affrontati da Lucia Capodagli e Alberto Vanni, rispettivamente direttrice del Consorzio di Bonifica e il responsabile dell’ufficio manutenzioni, nel corso della seduta di giovedì della Commissione alluvione.

Gli interventi in somma urgenza

Ammontano a 4,5 milioni di euro gli interventi che rientrano nella somma urgenza già approvati dal Commissario Francesco Figliuolo. Rientrano in questo capitolo gli interventi sulle frane, per ripristinare l’officiosità idraulica dei canali, di sistemazione idraulica. «Interventi che abbiamo realizzato partendo dalla montagna consapevoli che la soluzione dei problemi della pianura cominciava a monte». L’ordinanza numero 6 del commissario ha coperto interventi per 1.817.296 euro nel territorio cesenate, di cui 1,3 milioni fanno riferimento all’ambito montano. Con l’ordinanza numero 8 si è aggiunto l’intervento da 2.750.000 sul canale Olca dal Pisciatello fino a Cesena. Hanno ricadute sul territorio cesenate anche i due interventi sul Rigossa che fanno riferimento al Comune di Gambettola e impegnano risorse per 1 milione di euro.

A questi presto si aggiungerà un altro importante e molto atteso intervento: il primo stralcio funzionale della cassa di espansione del Rio Marano, un intervento da quasi 6,7 milioni di euro che in un primo momento, ha spiegato Capodagli, «era stato rinviato, ma lo abbiamo riproposto e ci è stato confermato che sarà nella prossima ordinanza».

La cassa di espansione

Tre in particolare i progetti su cui si è soffermata Capodagli nella sua presentazione. Il primo di questi è la cassa di espansione di Rio Marano, intervento atteso da tempo per cui è già pronta la progettazione esecutiva e sono già state fatte anche le varianti urbanistiche necessarie. Il primo stralcio funzionale del progetto è stato candidato come intervento da realizzare in somma urgenza e sono state richieste risorse per 6.696.600 euro.

Canale Olca

Il secondo intervento su cui si è soffermata la direttrice del consorzio è quello invece già finanziato previsto sul canale Olca. In questo caso sono previsti il risezionamento e potenziamento degli argini e la rimozione di tutte le ostruzioni idrauliche e di tutto ciò che potrebbe inficiare sull’officiosità idraulica del canale ostruzioni idrauliche da Cesenatico a Cesena, il progetto è già nella fase esecutiva e costerà 2.750.000 euro.

Canale Sacerdoti

Ammonta invece a 165.000 euro la spesa per il canale Sacerdoti nel tratto all’interno del parco Ippodromo. L’intervento, che prevedeva anche il ripristino di un ampia frana, in questo caso è già stato realizzato grazie alle risorse commissariali e ha visto il Consorzio di Bonifica unire forze e risorse con Comune e Agenzia della Protezione Civile. Il canale era stato oggetto di un lavoro di riqualificazione che era terminato a ottobre 2020 e che è andato completamente distrutto con l’alluvione del 16-17 maggio. Per il canale Sacerdoti è previsto un ulteriore progetto, in questo caso in attesa di finanziamento, da 1 milione di euro che prevede la ricostruzione delle ventole antirigurgito alla foce del canale nel Savio e la costruzione di un nuovo impianto di sollevamento.