Cesena, la Casa Museo di Renato Serra riapre il 18 novembre

Le porte della Casa Museo di Renato Serra torneranno ad aprirsi ai cesenati e ai visitatori nel pomeriggio di sabato 18 novembre. Anche in questa occasione gli studenti dell’I.T.E. “Renato Serra”, indirizzo Turistico, accoglieranno gli ospiti svelando i momenti più interessanti e curiosi della vita dell’illustre letterato cesenate accompagnandoli nelle storiche stanze di viale Giosuè Carducci 29.

Nel corso della visita tuttavia i giovani ciceroni saranno affiancati dal pronipote, l’omonimo Renato Serra, che mostrerà – per la prima volta pubblicamente – un prezioso cimelio appartenuto al prozio: la cassetta degli effetti personali che aveva con sé al fronte. “Renato Serra – racconta il pronipote – al fronte aveva con sé due cassette: una gli era stata data in dotazione dallo Stato, e quella è rimasta là, in trincea; l’altra con gli effetti personali è stata consegnata alla nostra famiglia”.

La Casa museo resterà aperta al pubblico dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il percorso di visita comprende anche la fruizione dei contenuti multimediali realizzati dal Comune in collaborazione con l’Università di San Marino e l’ex Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna (IBC), nell’ambito del progetto del circuito delle “Case museo dei poeti e degli scrittori di Romagna”, comprendente Casa Panzini, Casa Pascoli, Casa Moretti, Villa Silvia Carducci, Villa Saffi, Casa Monti, Casa Oriani, Casa Guerrini e infine la Casa Museo Renato Serra (link al sito: http://www.casemuseoromagna.it/).

Il museo, creato e finanziato dal Comune di Cesena con il sostegno della Banca di Cesena, è stato progettato e allestito a cura di Anna Maria Del Bianco e Stefano Lombardelli con la consulenza storico-artistica di Andrea Donati. Il museo ospita, oltre a cimeli serriani e ad arredi originali dell’epoca, alcune opere di artisti cesenati, romagnoli e italiani tra i più significativi dell’Ottocento e del Novecento: Anselmo Gianfanti, Vittorio Matteo Corcos, Paolo Grilli, Fortunato Teodorani, Gino Barbieri, Augusto Casalboni, Caterina Baratelli, Giannetto Malmerendi, Leonardo Castellani.

Nel febbraio 2023 alla casa museo di viale Carducci è stata assegnata la denominazione “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” ai sensi della Legge regionale 2/2022.