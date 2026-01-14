Cesena, “La Battaglia del Monte”: una conferenza di Franco Spazzoli lunedì 19 gennaio

Dopo la pausa natalizia, tornano in città gli appuntamenti proposti nell’ambito della rassegna ‘Sette giornate particolari nella storia di Cesena’ a cura dell’esperto di storia locale Franco Spazzoli e organizzata con il contributo di Auser Cesena e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa nasce con lo scopo di approfondire e far conoscere l’arte, la cultura, la storia di Cesena. Questo ciclo di conferenze riserverà un’attenzione particolare all’arte cesenate nelle figure del pittore e xilografo Gino Barbieri, dello scultore Mauro Benini e della pittrice Caterina Baratelli. Per quanto riguarda la storia, tre incontri saranno dedicati alle vicende del Risorgimento che vide svolgersi a Cesena alcuni dei suoi eventi più importanti. In occasione dell’800esimo anniversario della morte di San Francesco, un incontro verrà dedicato alla figura del Santo di Assisi che, forse, sostò a Cesena e all’importante ruolo dei francescani in città.

Il prossimo appuntamento alla Biblioteca Malatestiana (Aula Magna) è in programma per lunedì 19 gennaio, alle ore 17, e riguarderà il 194° anniversario della Battaglia del Monte (20 gennaio 1832) che, all’indomani, martedì 20 gennaio, sarà celebrato nell’omonimo Giardino, in zona Fiorita, con una cerimonia commemorativa organizzata dal Comune di Cesena. Un ruolo importante nelle vicende del Risorgimento ebbe Cesena dove nel 1815, a Porta Santi e al Ponte Vecchio, vennero sparati i primi colpi di cannone per l’Indipendenza italiana, in occasione dell’arrivo di Gioacchino Murat. Cesena fu, poi, teatro della battaglia dal Monte, la prima sanguinosa battaglia tra liberali e papalini (20 gennaio 1832) a cui seguì un terribile saccheggio che richiama quello operato dai Bretoni nel 1377. La battaglia fu un impari scontro tra liberali, ricchi di ideali ma poveri di armi e un esercito più numeroso, meglio armato e formato da spietati e violenti avanzi di galera. La vittoria dei papalini era scontata ma gli ideali di libertà, indipendenza, giustizia dei liberali sconfitti avrebbero continuato a infiammare gli animi dei patrioti.

A seguire, lunedì 2 febbraio, alla stessa ora, Spazzoli presenterà la conferenza dal titolo ‘5 dicembre 1848 – Garibaldi a Cesena’. La narrazione dell’arrivo in città e della breve permanenza di Giuseppe Garibaldi con il suo piccolo esercito che si dirigeva verso Roma per difendere la Repubblica consentirà di conoscere la luminosa eppure modesta figura di Gaetano Maldini, il cosiddetto “paggio di Anita” e la tragica vicenda del duello, sulle pendici del Monte, tra i garibaldini Risso e Ramorino, giovani valorosi che dedicarono la vita all’ideale di un’Italia migliore. Verranno presentate le tracce garibaldine presenti a Cesena e verrà raccontata la singolare vicenda dell’inaugurazione del busto di Garibaldi che si trova sotto il Loggiato del Comune. Il programma integrale del ciclo di conferenze è consultabile su CesenaCultura: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55483.