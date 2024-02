Cesena, l’ultimo saluto a Federico Para: “Dai gas anche lassù, ciao Fede” VIDEO

“Dai gas anche lassù, ciao Fede” e “Fino all’ultima staccata”. Due striscioni, il rombo delle moto degli amici e palloncini bianchi e azzurri in volo per l’ultimo saluto. Oggi è stato il giorno del funerale di Federico Para, il 16enne che abitava in via Ex Tiro a Segno con i genitori e che è morto sabato pomeriggio in ospedale per le ferite riportate poco prima in un incidente con la sua moto enduro tra San Carlo e Borello, mentre stava facendo un giro con un gruppetto di amici, anche loro in moto. Il funerale è stato celebrato nella parrocchia di Federico, quella di San Rocco. La stessa chiesa dove il giovane è stato ricordato durante un partecipato rosario che si è tenuto nella serata di lunedì. Federico è stato circondato dall’affetto di tanti amici e i compagni di classe della 3a L dell’Istituto tecnico tecnologico Blaise Pascal, che lo hanno ricordato fin da lunedì mattina con un minuto di silenzio nelle varie classi della scuola che frequentava e con pensieri, lettere, oggetti e fiori collocati sul suo banco, che è stato spostato nell’androne della scuola.

Oltre a loro, Federico Para, che era figlio unico, lascia un vuoto incolmabile per i genitori, il padre Alessandro e la madre Cristina. Le offerte sono state devolute alla associazione Assocuore.

Il terribile incidente che è stato fatale per il giovane non ha visto altri mezzi coinvolti. Federico Para avrebbe perso il controllo della sua amata moto enduro davanti gli amici, in prossimità di una semicurva ed è andato a colpire in pieno un palo in metallo al bordo della strada. A nulla è servita la corsa in ambulanza al pronto soccorso del Bufalini.