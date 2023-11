Cesena. L’importanza degli alberi e la cultura del dono: appuntamenti per i più piccoli nei punti lettura della rete bibliotecaria Con.te.sto

Dalla natura alla cultura del dono. La rete bibliotecaria cittadina Con.te.sto. invita le bambine e i bambini dai 6 ai 10 anni a prendere parte alle attività e ai laboratori che si terranno nei diversi Punti lettura per l’intero mese di novembre. In vista della Giornata nazionale degli alberi, che annualmente si celebra il 21 novembre, i più piccoli potranno partecipare agli incontri nel corso dei quali sarà spiegato quanto gli alberi sono indispensabili, quale rapporto intercorre tra l’anidride carbonica e l’ossigeno, e in che modo è possibile prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità. I laboratori green si terranno domani, venerdì 10 novembre, dalle 16:30 alle 17:30, nel Punto Al Mare (via Provinciale Sala, 1249); sabato 11 novembre, alle 16:30 alle 17:30, Punto Rubicone (via Primo Suzzi, 195); lunedì 13, dalle 17:30 alle 18:30, all’Oltresavio (via Pistoia, 58); martedì 14, dalle 16:30 alle 17:30, al Punto Cervese Nord (via Fratelli Latini, 24), venerdì 17 novembre, dalle 16:30 alle 17:30, al Dismano (via Anna Kuliscioff, 200).

Sempre nel mese di novembre si celebra il GivingTuesday, la giornata mondiale del dono, il più grande evento internazionale dedicato alla generosità e alla solidarietà, un martedì in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare il dono. A questo proposito, i piccolini saranno invitati a sostenere questa nobile iniziativa preparando un piccolo presente da regalare ad una persona speciale. I laboratori si terranno sabato 18 novembre, dalle 16:30 alle 17:30, al Punto Cesuola (via Ponte Abbadesse, 451); venerdì 24 novembre al Punto Al Mare (via Provinciale Sala, 1249); sabato 25 novembre, dalle 16:30 alle 17:30, al Punto Rubicone (via Primo Suzzi, 195); lunedì 27 novembre al Punto Oltresavio, dalle ore 17:30 alle ore 18:30 (via Pistoia, 58).

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo del Punto lettura indicato visto il limitato numero di posti disponibili (12). È possibile iscriversi a un solo appuntamento dei laboratori. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Cesena: https://www.comune.cesena.fc.it/eventi-punti-lettura.