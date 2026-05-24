Cesena, l’ex scuola di Ruffio si trasforma in “Ricreatorio” e diventa la base di quattro associazioni

Da oggi non chiamatela ex scuola, perché gli spazi del “Ricreatorio” ne hanno ancora di conoscenza da diffondere: dalla micologia all’educazione sportiva, dall’ornitologia ai canti tradizionali. Nelle aule, inaugurate nel pomeriggio di ieri, si torna a fare scuola ad adulti e bambini, con quattro associazioni del territorio che hanno deciso di ridar vita al plesso elementare di Ruffio. Un ampio spazio dismesso che per anni è stato utilizzato solo per le riunioni del consiglio del Quartiere “Al Mare”. Adesso, pur restando sede di quartiere, condividerà la struttura con le sedi del gruppo Micologico e Botanico Valle del Savio e delle associazioni Ornitologica Cesenate, Gruppo sportivo Ponte Pietra e “Chi Stronz ad Pont dla Preda”. Il “Ricreatorio” si inserisce tra i 15 edifici a Cesena rinati grazie al progetto comunale “Spazio Comune”.

Presenti alla giornata inaugurale anche rappresentanti delle associazioni Avis, Acrosport Cesena e un’insegnante di yoga: non faranno direttamente parte del “Ricreatorio”, ma potranno usufruire dell’ampia sala centrale, messa in affitto dalle associazioni. Sala polivalente che nei prossimi mesi verrà utilizzata anche per incontri e attività per anziani, presentazione di libri e come spazio conviviale.

All’inaugurazione hanno preso la parola anche il presidente del Quartiere Al Mare, Paride Zignani, e gli assessori Francesca Lucchi e Lorenzo Plumari.

Le associazioni

Al primo piano dell’edificio hanno trovato spazio il gruppo micologico e il Gs Ponte Pietra. «Come gruppo – spiega Oscar Tani, storico socio del sodalizio di cultori dei funghi – aderiamo all’associazione nazionale micologica Bresadola. Questo spazio è un punto di ritrovo per soci e appassionati, ma anche un luogo di studio su funghi ed erbe. Il nostro obiettivo non è solo fare ricerca, ma anche diffondere conoscenza e prevenzione ai cittadini. Tramite progetti comunali realizziamo incontri per bambini e con gli anziani ci confrontiamo su come sia variato nel tempo l’utilizzo delle erbe». Il Gs Ponte Pietra utilizzerà invece la propria sede per riunioni interne e l’organizzazione di eventi e tornei. La sede del gruppo micologico sarà aperta al pubblico il lunedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30, mentre quella sportiva il lunedì e mercoledì dalle 20 a mezzanotte. Al piano terra ci sono gli spazi dedicati all’ornitologia e dei canterini romagnoli. «I soci – prosegue Christian Abbondanza, del Gruppo ornitologico – si incontrano tutti i venerdì, tranne i mesi di luglio e agosto, per confrontarsi, informare i curiosi ed iscrivere nuove persone alla federazione nazionale Foi. Sono in programma incontri con veterinari e aziende di settore per educare gli appassionati, oltre a realizzare attività con i ragazzi delle scuole». Nella sala prove sono cinque i gruppi dell’associazione “Chi Stronz ad Pont dla Preda” che a turno provano i canti tradizionali per le loro esibizioni. La sede del gruppo ornitologico è aperta al pubblico il venerdì dalle 20.30 alle 23.30, mentre quella dei canterini e suonatori il lunedì e mercoledì dalle 20 a mezzanotte.