Cesena, l’ex rifugio antiaereo riapre al pubblico venerdì 18 ottobre

Per l’80° anniversario della Liberazione di Cesena, al centro delle iniziative proposte dal Comune, insieme all’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena, ANPI Cesena, Centro pace cittadino e diverse altre realtà locali, troviamo la riapertura del rifugio antiaereo costruito all’interno delle mura della Rocca Malatestiana. Nel gennaio 1944 si stabilì di realizzare una galleria di 65 metri nel colle della Rocca per una capienza di 800 persone (290 a sedere), con due ingressi affacciati su viale Mazzoni e protetti da muro paraschegge. Di lì a qualche mese, purtroppo, ci fu la dimostrazione che queste opere non erano frutto di eccessiva prudenza: il 13 maggio 1944, infatti, Cesena subì il suo primo, tragico bombardamento, a cui ne seguirono altri, anche dopo la liberazione della città, avvenuta il 20 ottobre.

Oggi, a distanza di 80 anni, l’Amministrazione comunale riapre i cancelli del rifugio consentendo ai cesenati e a tutti gli interessati di visitare questo luogo storico di memoria.