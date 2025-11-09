Cesena. L’auto finisce nel fosso, chiusa via Noto per le operazioni di recupero

Questa mattina la Polizia Locale di Cesena è intervenuta in via Noto per supportare le operazioni di recupero di un veicolo finito nel fossato dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera. L’intervento, richiesto dalla Carrozzeria Baldini, ha riguardato una Opel Meriva. Per permettere il recupero in sicurezza e il posizionamento della gru, l’intera via Noto è stata temporaneamente chiusa al traffico.

La pattuglia Infortunistica della Polizia Locale è arrivata sul posto alle 08:05, gestendo la viabilità e garantendo la sicurezza dell’area durante tutte le fasi dell’operazione, conclusasi alle 10:12 con esito positivo.

Il recupero del veicolo si è svolto senza ulteriori criticità e la circolazione stradale in via Noto è stata completamente ripristinata.