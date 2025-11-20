Cesena, l’assessora Labruzzo: “Neonato abbandonato, squallido usare questa vicenda per un tornaconto politico”

Una durissima risposta dell’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo in sede di Consiglio comunale a Cesena, dopo l’interpellanza presentata dal consigliere comunale Andrea Imperato di Fratelli d’Italia in merito al caso dell’abbandono di un bambino appena nato a Calisese.

“È legittimo da parte dei consiglieri comunali - ha detto Labruzzo - interrogarsi e pretendere chiarimenti. Non è legittimo, né eticamente accettabile, alimentare sfiducia nei confronti di professionisti del Settore Servizi sociali che operano nel solco delle norme e delle migliori linee guida scientifiche disponibili. L’utilizzo pubblico e politico di un evento così drammatico rischia di arrecare ulteriore dolore alle persone coinvolte, indebolire la fiducia della comunità nei servizi, peggiorare la prevenzione futura. Il nostro compito, e continuerà a esserlo, è tutelare: la dignità della madre, la sicurezza del bambino, la qualità dei nostri servizi, la trasparenza istituzionale, la legalità delle procedure. E lo faremo, come sempre, con serietà, responsabilità e rispetto”.

Il finale è un attacco frontale: “È stato annunciato sulla stampa locale che l’interpellanza presentata avrebbe fatto luce sull’operato dei Servizi Sociali, instillando nelle lettrici e nei lettori, con una buona dose di malafede, il tarlo della sfiducia, come se il lavoro quotidiano di una squadra di professionisti sul territorio fosse portato avanti in modo occulto, come per nascondere un modo di agire non corretto. L’interpellanza in questione, invece, fa luce su qualcosa di ben diverso: lo squallore, nel senso etico del termine, di un modo di agire e di fare politica che sceglie la strumentalizzazione al posto del rispetto. È grave, oltre che profondamente ingiusto, che una vicenda tanto dolorosa venga usata per insinuare dubbi o sospetti sul lavoro di chi, ogni giorno, si prende cura delle persone più fragili con competenza, coraggio e dedizione. C’è qui non solo una pochezza umana, ma anche una profonda ignoranza – nel senso letterale del termine – del funzionamento e del valore dei nostri servizi. E questo nonostante le numerose occasioni, in questi anni, di conoscenza e confronto. Nessuno ha mai parlato di eccellenze, ma di un servizio vivo, che ha saputo guardarsi dentro, cambiare, migliorare, e che continua a operare con professionalità e serietà, anche nei momenti più complessi. In questa vicenda, come sempre, la nostra attenzione va alle persone coinvolte, e soprattutto al bambino, a cui garantiamo tutta la competenza, la cura e l’impegno possibili per il suo futuro. A chi ha scelto di usare questa tragedia per un tornaconto politico, invece, resta solo una parola: vergogna”.