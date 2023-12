Cesena, l’alluvione fa venire a galla problemi invisibili e miracoli del volontariato

Sono state 196 le persone che a Cesena sono state accolte in varie strutture dopo essere state costrette a lasciare la loro abitazione a causa dell’alluvione del 16 maggio scorso. Gran parte di loro (139) sono state inserite in locali di realtà religiose, mentre solo in 13 casi si è dovuto ricorrere a hotel e residence e le restanti 44 hanno trovato un nuovo tetto in centri socio-sanitari. Tutto questo per un totale di 3.563 notti, con costi molto contenuti per le casse pubbliche, perchè mediamente i religiosi si sono accontentati di ricevere 11 euro quotidiani per ciascun ospite.

Soluzioni meno provvisorie ma di carattere straordinario sono state invece trovate per 8 famiglie alluvionate, che si sono viste assegnare in deroga altrettante case popolari. A concedere questa possibilità, per far dfronte all’emergenza, è stata la Regione, che ha anche fornito un contributo di quasi 100mila euro per realizzare lavori di sistemazione degli alloggi. In questo modo si è riusciti a dare risposta a un totale di 25 persone.

Infine, a completare il quadro dei bisogni abitativi creati dalla catastrofe, ci sono stati tanti che si sono arrangiati, ricevendo contributi per sistemazioni che hanno trovato autonomamente.

Sono alcune cifre che danno un’idea dell’impatto della catastrofe del 16 maggio, che ha messo a dura prova i Servizi sociali del Comune, chiamati a gestire bisogni numerosi e complessi. Ne hanno parlato ieri sera l’assessora Carmelina Labruzzo e la dirigente del Comune Elisabetta Scoccati (che era entrata in servizio da appena un mese e mezzo, quando si è trovata a dovere gestire questa patata bollente), durante una seduta della commissione speciale dedicata all’alluvione, presieduta da Armando Strinati.

L’incontro è stato ricco di spunti, incluso un avvertimento dell’assessora Labruzzo, che si aspetta che «i prossimi mesi saranno forse ancora più difficili di quelli vissuti». Peccato che la sala del Consiglio comunale fosse quasi deserta: non c’era neppure un rappresentante dei gruppi di minoranza, anche se il presidente ha chiarito che tutti gli assenti hanno giustificato la mancata partecipazione con problemi di salute o impegni di lavoro.

Scoperte criticità a sorpresa

Labruzzo ha spiegato che l‘emergenza ha permesso di individuare «anche situazioni che hanno necessità di essere seguite e di cui i servizi non erano invece a conoscenza». Per esempio, «condizioni abitative non accettabili, come quella emersa nella zona di via Savio, dove una famiglia con un figlio di 4 anni e mezzo viveva in una casa che aveva un bagno solo all’esterno ma per dignità non aveva mai chiesto aiuto».

I miracoli del volontariato

Ripercorrendo le varie attività legate all’alluvione che sono state svolte dai Servizi sociali, la dirigente Scoccati ha evidenziato che, dopo lo sforzo immenso sostenuto dal 16 maggio al 4 giugno da una media giornaliera di 20 operatori comunali alle prese con la gestione del numero d’emergenza, con un centinaio di telefonate quotidiane, sono stati fondamentali i volontari delle associazioni e parrocchie e istituzioni religiose. Per esempio, dal 1° giugno si sta spendendo generosamente “Il Barco”, rete di 8 associazioni che assistono i poveri, che ora continua a supportare gli alluvionati facendo base alla fiera, in attesa di trasferirsi nell’Emporio solidale che sarà aperto in via Guido Rossa.

E che dire della fornitura dei pasti agli sfollati e ai tanti “angeli del fango” che si sono spesi a fondo per aiutare a risollevarsi chi era stato devastato dall’esondazione? Dopo che nei primi tre o quattro giorni dopo il disastro la scuola “Don Milani” è stata in grado di servire circa 3mila pasti quotidiani, grazie alla dedizione di 30 dipendenti comunali e 60 volontari, si è rivelato provvidenziale il gruppo delle Cucine popolari. Dopo avere visto spazzato via dall’esondazione il loro ristorante accanto al “Don Baronio” (ora riaperto), si sono rimessi in gioco trasferendosi nella sede dell’associazione “Hobby Terza Età”, dove a partire dal 29 maggio hanno servito in media 450-500 pasti giornalieri, oltre a 100 a domicilio.

Anche da lontano sono arrivati e stanno continuando ad arrivare tanti aiuti, come quello offerto da un gruppo di Cantù formato da vecchie glorie del basket, che stanno per inviare un bilico carico di divani e mobili per arredare case dove gli arredi sono stati distrutti dall’acqua. Cri sta ora erogando 640 buoni destinati a 300 famiglie