Cesena, interventi alla segnaletica: ecco le vie interessate

Nel corso dei prossimi mesi, a Cesena prenderanno il via gli interventi per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, oltre che della numerazione civica. Nel dettaglio, si tratta di lavori che interesseranno alcune viabilità comunali e prevedono la manutenzione di attraversamenti pedonali, della segnaletica di margine e degli ‘Stop’, laddove risultano usurati e quindi non adeguatamente visibili. È quanto stabilito nella delibera approvata nella giornata di ieri dalla Giunta con cui si comunica l’investimento complessivo di 196mila euro che fa seguito al pacchetto di 166mila euro stanziato a marzo 2023.

“Investire nella manutenzione stradale – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è una assoluta priorità di questa Amministrazione comunale che nel corso di questi anni non solo è stata confermata dalle risorse messe a disposizione degli interventi effettuati sul territorio comunale ma anche da opere di manutenzione straordinaria che hanno migliorato in modo significativo alcune criticità emerse a seguito del maltempo. Garantire ai cittadini una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale significa inoltre fare prevenzione stradale. Annualmente – prosegue l’Assessore – il bilancio dei sinistri stradali ci dà modo di pensare che la situazione migliori gradualmente anche se non è mai abbastanza: la sicurezza in strada dipende molto dal comportamento degli utenti della strada anche se una costante manutenzione concorre decisamente a rendere più efficiente la nostra viabilità riducendo il rischio di sinistri”.

Le vie interessate

I lavori principalmente previsti riguardano il rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade comunali, modifiche ai parcheggi esistenti, piccoli interventi di riparazione della segnaletica verticale esistente e sostituzione dei segnali qualora gli stessi si presentino danneggiati o ammalorati. Gli interventi prioritari stabiliti a seguito di segnalazioni e di sopralluoghi dei tecnici comunali saranno effettuati nelle vie: Emilia Levante ed Emilia Ponente, Cervese, Dismano, a ponte Pietra, nella zona di Case Finali, in modo particolare nelle vie Lambruschini, Ungaretti, Marzolino, Angeloni e Muratori.

La realizzazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale su strada è uno dei compiti primari dell’Amministrazione comunale che si adopera per la prevenzione degli incidenti stradali intervenendo laddove è necessario. In particolare, gli interventi inseriti nel Piano investimenti comunale 2022-2024, redatti in base alle esigenze di pubblica utilità e sicurezza stradale, risultano prioritari in un’ottica di miglioramento della vita e di prevenzione degli incidenti.