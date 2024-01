Cesena, intelligenza artificiale all’Itt Pascal con tre progetti in corso

Una scuola rivolta al futuro. Dalle prime settimane del 2024, l’indirizzo di Informatica dell’ITT Pascal di Cesena si è dotato di un server specifico, la cui parte hardware dedicata all’Intelligenza Artificiale (AI) è basata su tecnologia A100 Nvidia equipaggiata con ben 80 Gb di memoria dedicata.

L’investimento è stato possibile grazie ai fondi Pnrr con lo scopo di aumentare e supportare al meglio le esperienze di laboratorio legate all’AI.

La nuova strumentazione, oltre a poter essere utilizzata come server, permetterà la risoluzione di problemi di grande complessità tramite l’esecuzione di operazioni di calcolo intensive, ad esempio l’accelerazione in modo esponenziale delle sessioni di apprendimento delle reti neurali a supporto di esperienze specifiche di laboratorio. L’obiettivo è quello di poter fornire agli studenti la migliore esperienza possibile in tale settore che, d’ora in avanti, costituirà una leva di trasformazione ed efficientamento in tutti i settori economici.

Il dipartimento di Informatica dell'istituto Pascal sta investendo in progetti di intelligenza artificiale già da qualche anno e il recente acquisto permetterà di incentivare ulteriormente queste attività, rendendo lo studio dell'intelligenza artificiale, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico, un elemento centrale nel percorso di studi degli studenti del corso di Informatica.

Nell’anno scolastico in corso, sono già tre i progetti in fase di sviluppo con le classi quinte legati all'intelligenza artificiale ed al machine learning che potranno trarre beneficio da questo nuovo acquisto.