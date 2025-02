Cesena, inquinamento e minacce alla salute: il primo marzo convegno al Bcc Romagnolo

L’inquinamento ambientale è una delle principali minacce per la salute pubblica, con effetti documentati su malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche. Per approfondire l’impatto delle sostanze inquinanti sulla salute e discutere strategie di prevenzione e tutela ambientale, Isde Forlì-Cesena (Medici per l’Ambiente) e Arrt (Associazione romagnola ricerca tumori) organizzano il convegno “Inquinamento ambientale e salute”, in programma sabato 1 marzo alle ore 9 nella sala Cacciaguerra del Bcc Romagnolo (viale G. Bovio 80).

Esperti, medici e ricercatori illustreranno il legame tra inquinamento ambientale e patologie croniche, fornendo dati aggiornati e soluzioni pratiche per ridurre l’esposizione agli agenti nocivi. L’evento rappresenta un’importante occasione per discutere dell’inquinamento atmosferico e industriale che interessa anche il territorio di Forlì-Cesena, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni e stimolare politiche più efficaci per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.