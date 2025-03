Cesena: “Incuria e pericoli sulla ciclabile”

Incuria, terreno reso scivoloso dal mix tra la vernciatura liscia della pista ciclabile, i cumuli di foglie in macerazione e le immondizie abbandonate a terra. Panchine ormai marcite e il tutto “aggravato” da escrementi animali non raccolti dai proprietari e dall’attuale vicina presenza di un maxi cantiere edile al lavoro, con relative polveri in sollevamento.

È la situazione “da bonificare” che i residenti della zona di via G. Ambrosoli segnalano come presente ormai da troppo tempo. Con buona pace degli avvisi che dicono di aver fatto al Comune anche tramite “Cesena Segnala”.

«La ciclabile che collega via del Mare con via Madonna passa sul retro di tanti condomini ed è costeggiata da alti alberi ed ora anche da una nuova urbanizzazione in costruzione. Sarebbe anche un buon collegamento se non fosse tenuto sporco, con cumuli di ciarpame e fogliame che mai vengono rimossi. I tutto rende camminarci e pedalarci sopra un esercizio al limite dell’equilibrismo per la scivolosità delle vernici della ciclabile lordate. La sosta è impossibile perché le panchine sono infradiciate e ridotte malissimo».