Cesena, incidenti: fa inversione di marcia e finisce nel fosso in via Romea. In via Settecrociari si ribalta con la Panda

Quella di domenica 7 gennaio è stata una giornata particolarmente impegnativa per la Polizia Locale di Cesena che alle 7.15, ha effettuato un primo intervento su strada, in via Romea, dove un 76enne alla guida di una Fiat Panda nel tentativo di fare inversione di marcia è finito nel fossato adiacente la carreggiata. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza. L’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti ed è stato sottoposto a un test alcolemico.

In via Romagna

Il secondo intervento è avvenuto intorno alle ore 11:30 in via Romagna a seguito di una significativa fuoriuscita di acqua all’interno di una proprietà privata. Nel pomeriggio, alle ore 16, gli agenti sono intervenuti in via Settecrociari, all’intersezione con via San Mauro, dove due automobili si sono scontrate. Anche in questo caso è stata richiesta la presenza dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto ribaltata (una Fiat Panda a metano). Fortunatamente entrambi i conducenti sono rimasti illesi ma comunque sottoposti ad alcuni accertamenti.

Maltempo: cede l’asfalto a Ponte Pietra

In relazione al maltempo i danni sono stati pochi e contenuti. Una segnalazione ha raggiunto il Comando di via Dell’Amore intorno alle ore 19:10. A causa delle intense precipitazioni piovose che hanno caratterizzato la giornata di domenica, l’asfalto ha ceduto in un tratto di via Mantova (Ponte Pietra). In questo caso gli agenti della PL hanno eseguito un intervento di messa in sicurezza segnalando la criticità con apposita segnaletica stradale. Nella mattinata di oggi i cantonieri del Comune procederanno con i lavori di ripristino. Sempre a causa delle forti piogge si è verificato un allagamento del sottopasso di via Cavour: la pattuglia ha chiuso al pubblico il tratto stradale.