Cesena, incidenti a catena in via Violone di Gattolino: quattro in sei mesi, ieri auto ribaltata

Via Violone di Gattolino, con due incidenti negli ultimi tre mesi e almeno quattro nell’ultimo semestre conferma di essere una delle strade a più alta pericolosità tra quelle nel territorio comunale di Cesena. Ieri un’auto si è rovinosamente rovesciata, finendo con le ruote rivolte verso il cielo. E i residenti della zona e chi transita abitualmente in zona tornano a protestare, come hanno già fatto più di una volta in passato.

I cittadini ribadiscono che la struttura complessiva della strada non consente una sua regolare e sicura fruizione in quella che è una zona ad alta densità artigianale. La situazione diventa poi ancora più critica d’estate, a causa del passaggio di numerosi e ingombranti mezzi agricoli. La via viene considerata troppo stretta per sostenere il doppio senso di marcia. Si è costretti spesso ad andare sul ciglio della strada e finire nel fosso è un attimo, anche con la complicità di cedimenti della banchina inadeguata a sostenere un traffico pesante. Il fondo stradale è pieno di buche e crepe. Inoltre - vanno avanti le lamentele - specialmente nella congiunzione con via Boscone manca l’illuminazione. Al Comune è stato chiesto di istituire un senso unico sul tratto stradale problematico (o in alternativa chiudere il fosso sul lato nord) o, almeno, introdurre il limite di velocità dei 30 km/h oppure una misura ancora più drastica, come vietare il transito a mezzi pesanti e ai non residenti.