Cesena, incidente tra auto e scooter: donna 57enne in ospedale

Incidente stradale questa mattina alle 8.30 circa in uno degli snodi caldi del traffico cittadino, ovvero l’incrocio tra via Alcide De Gasperi e via Pietro Turchi. Per cause in via di accertamento, probabilmente per un mancato rispetto del semaforo rosso si sono scontrati uno scooter 50 e una Bmw. Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 57 anni alla guida del ciclomotore, prontamente soccorsa dall’ambulanza del 118: le sue condizioni non apparivano gravi, ma si sottoporrà ad una serie di radiografie per accertamenti. I rilievi a cura della Polizia municipale.