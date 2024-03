Cesena, incidente: scontro in via Cervese, ferite non gravi per un minorenne in moto

Nella serata di ieri intorno alle ore 19, tra le vie Cervese e Anna Frank si è verificato un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto anche un minorenne. Per fortuna, dopo l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Cesena e dei sanitari del 118, il ragazzo non ha riportato lesioni serie. Ad entrare in collisione all’altezza di via Anna Frank, per cause in fase di accertamento della Polizia locale, sono stati un’automobile, al cui volante c’era una donna, ed una moto 125 guidata da un ragazzo minorenne che, mentre percorreva via Cervese, in direzione Cesena-Cervia, si è scontrato con la Ford Fiesta. Resosi conto dell’improvviso ostacolo il motociclista ha tentato una frenata senza riuscire però ad evitare l’impatto. La conducente dell’automobile non ha subito alcun danno fisico, il ragazzo invece, protetto dal casco, è stato condotto al Pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non destano preoccupazione.