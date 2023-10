Cesena, incidente mortale: travolto in bici in via Plauto VIDEO

Viveva con la moglie, nota commerciante anche lei in pensione, in una zona centrale della città a ridosso dell’area dei Mulini.

Una dinamica shock quella avvenuta una manciata di minuti prima delle 10 in via Plauto, all’altezza dell’intersezione con la via Lombardia. La vittima era un volto noto in città. Renzo Bilancioni, 79enne, è stato per gran parte della carriera biologo all’interno di quella che ora si chiama Ausl Romagna e che prima era l’Usl 39 di Cesena.

L’impatto che lo ha ucciso è avvenuto quasi di fronte al giardino dell’asilo della Fiorita. Per cercare di chiarire la dinamica dell’accaduto stanno lavorando alacremente gli uomini della Polizia locale di Cesena. Secondo una prima ricostruzione una Volkswagen Polo di colore grigio (guidata da un neo pensionato cesenate, rimasto illeso nell’accaduto) marciava in direzione stadio quando all’improvviso è avvenuto l’urto con la bicicletta sulla cui sella pedalava Renzo Bilancioni. Il 79enne è stato prima sbalzato sul cofano della vettura frantumando il parabrezza. Poi è finito pesantemente a terra sbattendo con violenza sia contro il marciapiede che su un vicino palo della segnaletica stradale.

Impossibile sul momento qualificare quali di questi traumi sia stato quello fatale per il ciclista. Quando sul posto sono arrivate ambulanza ed automedicalizzata, il personale del 118 ha tentato tutte le manovre rianimatorie possibili nel contesto. Ma per il 79enne non c’era più nulla da fare.

La ricostruzione del sinistro è ancora in corso. E potrà far leva anche su alcuni testimoni oculari dell’accaduto che verranno ascoltati nei prossimi giorni per chiarire tutti i punti eventualmente oscuri dei fatti.

Dai primissimi riscontri ancora da ufficializzare sembra che l’impatto sia stato di tipo “perpendicolare”. Cioè che il ciclista e l’automobilista non si siano visti in tempo utile per frenare, mentre il primo stava impegnando da via Lombardia via Plauto ed il secondo stava marciando in direzione della rotonda di fronte allo stadio Manuzzi.

Un dettaglio che di certo non potrà smorzare il dolore della famiglia di Renzo Bilancioni per la perdita improvvisa e traumatica. L’uomo lascia le figlie Chiara e Lucia e la moglie Roberta, volto noto in città al pari del marito per aver gestito fino alla pensione un prestigioso negozio di casalinghi in pieno centro a Cesena.

Per permettere le operazioni di rilievo del sinistro e di rimozione dei mezzi, via Plauto è stata chiusa al traffico per circa due ore. Adesso la salma del 79enne è in obitorio al Bufalini a disposizione della magistratura inquirente, che dovrà rilasciare il via libera di indagini concluse prima che i parenti dell’uomo possano ufficializzare una data delle esequie.