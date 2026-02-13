Cesena incidente in via Torino: maxi tamponamento tra 4 mezzi

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 febbraio, intorno alle ore 16:45, la Polizia Locale di Cesena è intervenuta in via Torino, nei pressi della rotatoria con via Ravennate, a seguito di un tamponamento multiplo che ha coinvolto quattro veicoli: tre autovetture e un furgone.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, il conducente di un furgone Renault Master, mentre percorreva via Torino in direzione centro, giunto in prossimità della rotatoria non si è accorto tempestivamente della presenza di una colonna di veicoli fermi a causa dell’intenso traffico, andando a tamponare violentemente il mezzo che lo precedeva. L’impatto ha quindi innescato un tamponamento a catena che ha coinvolto complessivamente quattro veicoli.

Fortunatamente il sinistro non ha provocato feriti. L’intervento ha comunque determinato forti rallentamenti alla circolazione, anche in considerazione dell’orario di punta e dell’elevato volume di traffico presente in quel momento.