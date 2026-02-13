Cesena incidente in via Torino: maxi tamponamento tra 4 mezzi

Cesena incidente in via Torino: maxi tamponamento tra 4 mezzi

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 febbraio, intorno alle ore 16:45, la Polizia Locale di Cesena è intervenuta in via Torino, nei pressi della rotatoria con via Ravennate, a seguito di un tamponamento multiplo che ha coinvolto quattro veicoli: tre autovetture e un furgone.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, il conducente di un furgone Renault Master, mentre percorreva via Torino in direzione centro, giunto in prossimità della rotatoria non si è accorto tempestivamente della presenza di una colonna di veicoli fermi a causa dell’intenso traffico, andando a tamponare violentemente il mezzo che lo precedeva. L’impatto ha quindi innescato un tamponamento a catena che ha coinvolto complessivamente quattro veicoli.

Fortunatamente il sinistro non ha provocato feriti. L’intervento ha comunque determinato forti rallentamenti alla circolazione, anche in considerazione dell’orario di punta e dell’elevato volume di traffico presente in quel momento.

Un altro incidente

In precedenza, sempre lungo via Torino, si era verificato un ulteriore incidente stradale all’intersezione con via Larga. Un’autovettura proveniente da via Larga, nell’immettersi su via Torino in direzione centro, non ha concesso la precedenza a un monopattino elettrico. Il conducente dell’auto ha riferito di aver notato il transito di un primo monopattino e di essersi quindi immesso sulla via senza accorgersi della presenza di un secondo mezzo, condotto da un giovane di 24 anni che indossava regolarmente il casco. A seguito dell’urto, il ragazzo è caduto sull’asfalto ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale ‘Bufalini’ per accertamenti. Non si registrano lesioni gravi.

