Alle ore 13:40 uno squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena, è intervenuta nel parcheggio del centro commerciale Montefiore per l’incendio di una autovettura a seguito di uno scontro. La squadra, una volta verificato che non vi fossero persone ferite, ha operato per spegnere l’incendio sviluppatosi in una delle due vetture scontratesi.

Nessuna persona è rimasta ferita. Danni ingenti all’auto bruciata.